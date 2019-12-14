Мышиный король наденет коньки в парке Пушкина

Накануне Нового года в центре Владимира оживёт сказка Гофмана. По мотивам известного произведения стилизуют каток. Увидеть Щелкунчика и Мышиного короля можно будет в парке Пушкина. Причем абсолютно бесплатно. Со своими коньками на лёд обещают пускать даром.

— Каждый год мы меняем темы. В этот раз будет «Щелкунчик». Мы установим на катке свою елку, там появятся Щелкунчик, Мышиный король и многие другие, — рассказала начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира Ольга Молева. — Будет звучать музыка, установим ёлку, откроем фото-зоны. Вход будет бесплатным для всех.

Открыть каток обещают 28 декабря. Но с оговоркой: если позволит погода.

Заплатить придется только тем, кто придёт без коньков. Как и в прошлом году, прокат будет стоить 100 рублей. Но денег нужно захватить с собой побольше. Залог за зимний инвентарь — 1500 рублей. Для комфорта в центре города установят специальный обогреваемый шатер. Переодеться можно будет в тепле. Для хранения вещей предусмотрены ячейки. Стоимость — 50 рублей.

В выходные и праздничные дни встать на лед можно будет с 11.00 до 22.00. В будни с 16.00 до 22.00. Зато в новогоднюю ночь каток будет открыт для посещения даже после боя курантов: с часа до четырех.

— 1 января в новогоднюю ночь мы будем работать с часу ночи до четырех утра. В прошлом году на катке была концертная программа, и каток пользовался большим спросом. Работал диджей, звучала музыка, были прекрасные фото-зоны. В этом году тоже будет много интересного, — пообещала Ольга Молева.

Теперь главное, чтобы в городе установился устойчивый минус. Заливать лед специалисты готовы и ночью. Но прогноз погоды пока не радует. «Призыв» уже сообщал, что настоящая зима придет в регион не раньше 20-х чисел декабря.

Полина Тарбеева

Заглавное фото:traveloo.ru