Мусорный региональный оператор утвержден в кластере № 2

С 1 января во Владимире, Коврове, Радужном, а также Вязниковском, Гороховецком, Камешковском, Ковровском, Судогодском и Суздальском районах стартует мусорная реформа. Все эти территории входят в один кластер № 2. Там никак не могли определиться с региональным оператором, который бы стал контролировать вывоз отходов со всех жилых домов и предприятий, а также полигоны для захоронения ТКО. После серии жалоб участников мусорного рынка и последующих разбирательств с привлечением экспертов антимонопольная служба по Владимирской области вынесла решение, что для дальнейших действий оснований нет.

Департамент природопользования подписал соглашение с компанией «Биотехнологии» об оказании услуг в зоне № 2.

Теперь нужно установить тарифы для населения и юрлиц. Ставки будет рассчитывать и утверждать региональный департамент цен и тарифов. Вывоз мусора выделят в отдельную квитанцию и будут считать с человека.

В 10 районах области мусорная реформа стартовала с 1 декабря. Там были выбраны два региональных оператора. Первые квитанции жителям придут до Нового года. Как «Призыв» сообщал ранее, департамент цен и тарифов уже посчитал ставки компаниям «Хартия» и «Экотранс» на 2020 год.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»