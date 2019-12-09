Муромский лыжник взял «золото» этапа Кубка мира в Норвегии

Лыжник из Мурома отличился на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Иван Якимушкин выиграл «золото» в составе второй мужской команды России. 23-летнему спортсмену доверили стартовый этап гонки 4 по 7,5 километра. Иван финишировал в группе лидеров, преодолев дистанцию за 22 минуты 39 секунд.

Эстафету Якимушкин передавал четвертым.

Но стараниями его коллег, в первую очередь Сергея Устюгова, вторая команда России сумела вырвать победу. «Серебро» досталось еще одной российской команде. Хваленые норвежцы перед своими зрителями финишировали третьими и четвертыми.

Сейчас на официальных соревнованиях Иван Якимушкин выступает за Тюмень. Но начинал свою карьеру 23-летний спортсмен во Владимирской области. В секцию города Мурома его привели в возрасте 8 лет. С 12 лет юношу начал тренировать отец. В 2016 году наш спортсмен стал победителем чемпионата мира среди юниоров и молодёжи. В том же году стал «Спортсменом года» в городе Муроме.

Ранее «Призыв» сообщал, что в марте этого года Владимир Путин наградил муромского лыжника золотой медалью Универсиады.

Полина Тарбеева

Фото: Zuma/ТАСС