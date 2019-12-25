Монеты с Дедом Морозом поступили во Владимир

В преддверии Нового года во Владимирскую область поступили памятные монеты «Дед Мороз и лето» номиналом 25 рублей. Их выпустили в двух вариантах — цветные и нет. И если разноцветные монеты можно купить, например, в сувенирных лавках, то деньги из недрагоценных металлов жители нашего региона могут получить на сдачу в магазине, при оплате коммунальных счетов или счетов в кредитных организациях.

Как отмечают в Центробанке, этими деньгами можно расплачиваться без ограничений.

— В ноябре этого года в обращение вышла монета номиналом 25 рублей с изображением советского мультфильма «Дед Мороз и лето». Сейчас эта монета появилась в нашем регионе. Вышла она ограниченным тиражом, всего 450 тысяч экземпляров. Монета выполнена из медно-никелевого сплава, — пояснила «Призыву» эксперт отделения Владимир Банка России Наталья Верба. — Она обязательна к приему на всей территории РФ. Возможно, в преддверии Нового года посчастливится получить такую монету на сдачу!

В этом году мультфильм «Дед Мороз и лето» смотрится особенно актуально. На улицах без снега новогодние волшебники в шубах словно ожившие герои сказки. Такое ощущение, что зимний персонаж сошел к нам с экрана. И если в конце 60-х годов Дед Мороз на зеленой лужайке был исключительно фантазией мультипликаторов, то сейчас он сменил валенки на резиновые сапоги. И это за неделю до Нового года.

Ранее «Призыв» сообщал, что в регион поступили памятные монеты, выпущенные в честь 50-летия мультфильма «Ну, погоди!». Речь идет о монетах номиналом 25 рублей, изготовленных из недрагоценных металлов.

Полина Тарбеева

Заглавное фото «Призыва»