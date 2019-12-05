Монастырь на Сновицкой горе — обитель чудес и вещих сновидений

Многие знают, что в нескольких километрах от Владимира находится старинное село Сновицы. Многие знают, но далеко не все бывали. А уж о монастыре Благовещения Пресвятой Богородицы XV века, который буквально парит над поселением, так как расположен на высокой горе, осведомлены совсем немногие. А между тем место это историческое и легендарное. Кстати, изначально монастырь был мужским, а теперь женский.

Говорят, однажды в этих местах Иван Грозный остановился и увидел во сне Богородицу, которая пообещала ему покорение Казани. А еще якобы здесь жил монах Сновид и тоже вещие сны видел. Сон, сновидение, Сновицы — так объясняет народная этимология происхождение топонима. Но это лишь одна из версий, самая чудесная.

А вот что делала в обители нелюбимая жена Петра I Евдокия Лопухина, какое отношение к Сновицам имеет древнерусская княгиня Мария Шварновна (основательница Княгинина монастыря во Владимире) и как с XVII века изменился Благовещенский собор, узнаете, если посмотрите новый выпуск программы «Точка на карте» с народным гидом Алексеем Валентиновичем.

В этом выпуске:

0.32 — о происхождении Сновиц и вещем сне Ивана Грозного;

1.08 — об истории основания Сновицкого монастыря;

1.41 — о том, как церковь Николая Чудотворца стала Вознесенской;

2.28 — Валентинович переходит через речку и объясняет происхождение топонима Содышка;

3.35 — об архитектуре Благовещенского собора;

5.12 — о том, как Евдокия Лопухина втайне от мужа (Петра I) посещала обитель;

6.09 — о находках на старинном кладбище, которому около 600 лет.

P. S: Кстати, если вы лично посетите монастырь, то сможете своими глазами увидеть удивительные (объемные) резные иконы, которые изготовил местный мастер.

Подготовила Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева



Заглавное фото «Призыва»