18+

Монастырь на Сновицкой горе — обитель чудес и вещих сновидений

Валентинович приглашает в старинное село

Многие знают, что  в нескольких километрах от Владимира находится старинное село Сновицы. Многие знают, но далеко не все бывали. А уж о монастыре Благовещения Пресвятой Богородицы XV века, который буквально парит над поселением, так как расположен на высокой горе,  осведомлены совсем немногие. А между тем место это историческое и легендарное. Кстати, изначально монастырь был мужским, а теперь женский.

Говорят, однажды в этих местах Иван Грозный  остановился и увидел во сне Богородицу, которая пообещала ему покорение Казани.  А еще якобы здесь жил монах Сновид и тоже вещие сны видел. Сон,  сновидение, Сновицы — так   объясняет народная этимология происхождение топонима. Но это лишь одна из версий,  самая чудесная.

А вот что делала в обители нелюбимая жена Петра I Евдокия Лопухина, какое отношение к Сновицам имеет древнерусская княгиня Мария Шварновна (основательница Княгинина монастыря во Владимире) и как с XVII века изменился Благовещенский собор, узнаете, если посмотрите новый выпуск  программы «Точка на карте» с народным гидом Алексеем Валентиновичем. 

В этом выпуске:

  • 0.32 — о происхождении  Сновиц и вещем сне Ивана Грозного; 
  • 1.08 — об истории основания Сновицкого монастыря; 
  • 1.41 — о том, как церковь Николая Чудотворца стала Вознесенской;
  • 2.28 — Валентинович переходит через речку и объясняет происхождение топонима Содышка; 
  • 3.35   — об архитектуре Благовещенского собора; 
  • 5.12 — о том, как Евдокия Лопухина втайне от мужа (Петра I) посещала обитель;
  • 6.09 — о находках на старинном кладбище, которому около 600 лет.  

P. S:  Кстати, если вы лично посетите монастырь, то сможете своими глазами увидеть удивительные (объемные) резные иконы, которые изготовил местный мастер.

Подготовила Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева

Заглавное фото «Призыва»

Теги: , , , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение