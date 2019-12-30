Многодетным рассказали, как попасть к врачу без очереди

Многодетные семьи Владимирской области имеют право на обслуживание в детских поликлиниках вне очереди. Облздрав разработал специальную памятку с указанием алгоритма действий при посещении детских поликлиник региона. Для того, чтобы попасть к врачу вне очереди, необходимо обратиться к медицинскому регистратору больницы или к администратору, предъявив удостоверение многодетной семьи.

В регионе зарегистрировано порядка 12 тысяч многодетных семей, имеющих несовершеннолетних детей.

Затем пациента проводят к доктору, который проведёт осмотр и даст необходимые рекомендации. Если потребуется консультация узкого врача-специалиста, участковый доктор запишет пациента на ближайшее время.

Ранее «Призыв» сообщал, что посещать врачей вне очереди могут с этого года и беременные женщины Владимирской области. Правда, при себе нужно обязательно иметь справку о постановке на учет в женской консультации. Такое же право получили и дети войны.

Ольга Ефремова

Фото: vostok.today