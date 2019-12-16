Многодетная мама стала вегетарианкой с подачи мужа

Из семи миллиардов людей, живущих на наше планете, миллиард, то есть каждый седьмой, не ест мясо. Причины у всех разные: кто-то отказался по соображениям морали, кому-то не позволяет здоровье или этические нормы. Организатор пространства и мама четверых детей Евгения Ионова рассказала, почему она отказалась от мяса, и поделилась впечатлениями, трудно ли быть вегетарианцем во Владимире, как на это реагируют окружающие. Накануне праздника «Призыв» также разузнал, что Евгения будет готовить на Новый год, чем накормит семью и друзей?

В вегетарианстве «виноват» муж?

Вегетарианская история Евгении началась с того, что на день рождения муж подарил ей плакат «Сто дел, которые нужно сделать в жизни». Один из пунктов плаката предлагал имениннице побыть вегетарианкой. Евгения, которая во всем любит порядок и помогает организовывать хранение вещей другим, решила не отступать ни от одного из ста пунктов и весной 2018 года вступила в вегетарианский марафон. Евгения Ионова вспоминает:

— Я и до этого придерживалась правильного питания, соблюдала здоровый образ жизни, так что проблем по изменению рациона у меня не было. Я сразу же убрала все ПЖП (продукты животного происхождения). Марафон, а я нашла его в Инстаграме, был поступенчатый, плотный, насыщенный информацией.

В марафоне нам давали рецепты, мы много всего обсуждали, общались. Я прочитала книгу «Не сдохни. Еда в борьбе за жизнь» (16+) и посмотрела фильмы «Толстый. Больной. И почти мертвый» (12+), «Сахар» (12+), «Земляне» (18+). Людям с чувствительной психикой не рекомендую фильм «Земляне», после него я не могу и не хочу употреблять животную продукцию. Со мной фильмы смотрела и старшая дочка, которая поддержала меня, став вегетарианкой.

Организм мой на вегетарианство отреагировал чисткой, три недели слизь отходила. Я аллергик, и в мае моя аллергия обострилась так, что не помогали даже таблетки. Но зато потом я почувствовала себя великолепно: похудела в итоге на 5 килограммов, вернув свой студенческий вес, стала лучше выглядеть, прошли высыпания, стабилизировалась аллергия.

У мужа были проблемы со здоровьем. И, несмотря на то, что муж — мясоед со стажем, он согласился изменить питание, отказавшись от продуктов животного происхождения. В семье также стали есть меньше сахара. Здоровье у мужа значительно улучшилось.

У младших детей Евгения не убирала из рациона мясо и молочку, лишь минимизировала их присутствие. Во-первых, сила воли у детей не так сильна, как у взрослых. Во-вторых, с окружением в виде школы, детского сада, бабушек, у которых своя теория питания, бороться сложно. Старшая дочь просто не ела в школе, брала с собой перекус.

А вскоре Евгения забрала из государственного сада сына, выбрав для него группу кратковременного пребывания, а двух средних дочек (1-й и 3-й классы) перевела на семейное обучение. И, кстати, это решение было принято не из-за питания, а для того, чтобы дети больше успевали, чем в школе, развивались и учились с удовольствием. Евгения сразу отметила, как только в рационе 4-летнего сына стало меньше молочных продуктов, зубы у него перестали сыпаться. А все дети в разы стали меньше болеть. Единственный и постоянный мясоед в семье Ионовых – их собака.

Военно-полевая кухня

Вегетарианцем быть не просто: часто негде перекусить, трудно купить продукты. Некоторые продукты, помеченные как вегетарианские, содержат молочные и яичные составляющие. Вот вы знали, например, что обычные фруктовые мармеладки содержат животный желатин, соус «Песто» — овечьи желудки? Желатин и сало можно обнаружить в зефире, печенье, крекерах, чипсах, конфетах и пирожных. В, казалось бы, безобидных продуктах может быть много сахара и масла.

Евгения сожалеет, что владимирские кафе и магазины вегетарианцев особо не радуют:

— Увы, ассортимент сетевых гипермаркетов разительно отличается: в Москве гораздо больше и лучше ассортимент, чем во Владимире. Я, кстати, не покупаю вегетарианские сосиски и колбасы, там не всегда удачный состав ингредиентов. В нашем городе есть пару кафе, где вкусно и сытно, но в остальных кафе-ресторанах часто блюда невкусные. Муж сетует, что в обед перекусить негде и нечем, а брать с собой еду не всегда удобно, негде разогревать. Он постепенно вернул в свой рацион сыр, яйца, рыбу.

Меня, кстати, тоже через полтора года вегетарианства стало тянуть на рыбу и сыр. От вегетарианского питания я перешла на интуитивное. Хочешь? Позволь себе немного! Для меня нет еды за высоким забором, нельзя и все, ходишь и мучаешься. Друзья спокойно относятся к тому, когда видят на моей тарелке кусок рыбы или сыра. Да, иногда себе позволяю, но организм реагирует сразу же: появляются высыпания, насморк, я хуже себя чувствую. И если дети едят мясо в гостях, у бабушки, если захотели – это не трагедия.

В основном я готовлю дома (и готовка отнимает много времени), можно сказать, у меня военно-полевая кухня. Дети дома, и они постоянно едят. Но они у меня непритязательные. Мы много запекаем овощей (перец, грибы, баклажаны) в духовке, варим каши и супы в мультиварке. Вегетарианский борщ с фасолью, кстати, ничем не хуже мясного, едят все с удовольствием, даже мясоеды-родственники и друзья!

— Вегетарианское меню дорогое? Покупаешь экзотические фрукты и овощи?

— В сезон никаких проблем, а вот зимой и весной все дорожает, семейный бюджет испытывает сложности. Я аллергик, экзотику не люблю, плюс во фруктах много сахара, который мы также значительно уменьшили в своем рационе.

Я за овощи и фрукты той полосы, где живешь. Что есть в нашем рационе? Огурец, морковь, капуста, баклажаны, перец, картофель, рис, чечевица, гречка, макароны, бобовые, сыр тофу, хумус. Авокадо у нас давно прописался в холодильнике. Раньше жарила на кокосовом масле, но из-за разницы в стоимости вернулась к подсолнечному.

Белка много содержится в бобовых. Прежде чем готовить бобовые (горох, нут, чечевица, фасоль), на ночь заливаю их 1 литром воды и 1 ст. л. соды, тогда все быстрее варится. Рекомендую сейтан (продукт из пшеничной муки, растительный заменитель мяса), там тоже достаточно белка. Кальция много в маковом молоке.

— Чем кормишь гостей?

— Я либо готовлю им то, что они едят, либо они приносят с собой. Есть воинствующие вегетарианцы, которые поучают мясоедов: «Ты ешь труп курицы, закопай его под деревом!» Нет, я не из таких. Питание – это личный выбор человека, поучать, делать замечание не в моем стиле.

— Самое сложное в вегетарианстве?

— Преодолеть сопротивление родственников. Когда ты говоришь, что не ешь мясо, потому что так велел врач, все кивают, сочувствуют и соглашаются. Но когда заявляешь, что личный выбор, собственное решение, то возникает непонимание, в ответ ты получаешь резкий протест. Например, у меня низкое давление, падало до 75/50, родственники мне сразу говорили: «Это потому что ты мясо, белок не ешь, потому что ты вегетарианка».

Рецепты от Евгении Ионовой

«Селедка под шубой»

Если раньше, по легенде, это блюдо в 1918 году объединило пролетариат и крестьянство, которые постоянно в кабаках ссорились и спорили, то сегодня оно объединяет вегетарианцев и мясоедов. Ингредиенты просты и известны: отварные картофель, морковь и свекла, а также соль и перец, лук по желанию. Вместо селедки – морская капуста, вместо обычного майонеза – веганский. Все режется, выкладывается слоями, заправляется майонезом.

«Крабовый салат»

Ингредиенты: кукуруза, пекинская капуста (или айсберг), свежий огурчик, веганский майонез. Вместо «крабового мяса» — тофу. Режем, смешиваем, добавляем майонез. Можно добавить рис.

«Вегетарианский плов»

Морковь, лук, перец обжарить. Нут, 1 часть бурого риса, 0,5 части обычного риса, овощи – все в мультиварку, залить водой и варить.

«Рыбка по-вегански»

Ингредиенты: листья нори, тофу, соевый соус. Тофу режешь на кусочки, нори – на полоски (их слегка нужно смочить водой), капаешь на тофу соевый соус, заворачиваешь в нори, обжариваешь в кляре (мука и вода) на растительном масле. От рыбы не отличить!

«Веганская шаурма»

Лаваш (основные ингредиенты которого — соль, вода, мука) намазывается хумусом, в него заворачиваются листья салата и любимые овощи. У четверых в моей семье — это одно из любимых блюд.

«Гречка с чечевицей»

Я варю гречку с мелкой оранжевой чечевицей: 1 часть гречки, 0,5 части чечевицы, 3 части воды. Очень вкусно!

Даже если вы не вегетарианец, попробуйте разнообразить ваше меню, вам понравится!

Елена Середина

Фото из архива Евгении Ионовой