Минстрой согласовал кандидатуру директора департамента строительства

Минстрой согласовал кандидатуру на должность директора департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области. Пост займет Михаил Романычев. Глава Минстроя Владимир Якушев уведомил об этом губернатора региона официальным письмом. Новый директор департамента приступит к работе после стандартной процедуры оформления необходимых документов.

Михаил Романычев имеет большой опыт работы в строительной отрасли.

С 2007 по 2012 год он возглавлял департамент архитектуры и градостроительства Нижнего Новгорода, был председателем Градостроительного совета при департаменте архитектуры, входил в состав Инвестиционного и Градостроительного советов при губернаторе Нижегородской области. Михаил Романычев имеет два высших образования: техническое и в области муниципального управления. В последние несколько лет работал в коммерческих структурах и занимался общественной деятельностью.

Предыдущего кандидата на эту должность Минстрой не согласовал. Сейчас обязанности директора департамента временно исполняет Надежда Долинская.

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Ольга Ефремова

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