Место на жительство: деревня Толпухово, где много молодёжи

Толпухово – деревня в Собинском районе. Она по нынешним временам уникальная. Там молодежи больше, чем пожилых. Детей — 201, а пенсионеров — 183. Всего же в деревне живут 979 человек. Немаленькая. Её мы решили оценить в качестве возможного места на жительство в одноимённом проекте «Призыва». Итак, смотрим, какие там есть плюсы и минусы?

Толпухово находится в 33 километрах от областного центра. Сначала едем из Владимира по трассе М-7 в сторону Москвы, поворачиваем на Ставрово, и в историческом центре этого посёлка поворачиваем направо. Ещё два километра, и вот оно — Толпухово. Весь путь занял 25 минут времени и три литра топлива.

Плюсы этой деревни видны сразу. На основной дороге детский сад, ФАП, почта, школа. И какая школа! Не малоформатная деревянная, а вполне себе современная, которая сделает честь любому городу. Там в классах — ноутбуки и интерактивная доска, 3D-принтер для объёмной печати, муляжи для работы на уроках ОБЖ, квадрокоптеры и многое другое.

В школе открыт центр «Точка роста», на базе которого изучают «Технологию», «Информатику и математику», «Физкультуру и ОБЖ».

Школа пока основная, но в следующем году наберут и 10-й класс. Спрос есть: на уроки сюда приезжают даже из Ставрово, где имеется своя школа. Всего же в Толпухово учатся 132 человека из всех окрестных деревень. Проблема лишь в том, что школьный автобус один, и иногда его приходится ждать. Но есть чем себя занять, рядом со школой — спортплощадки: футбольная, волейбольная, баскетбольная, два теннисных корта и комплекс тренажёров.

Вообще, по части полезного досуга в Толпухово есть чем себя занять. В местном Доме культуры, где только что прошёл капитальный ремонт, — 19 разных формирований: вокальных, танцевальных, театральных, а также секций и клубов. Все занятия — бесплатные. А кино крутят почти задаром — 30 рублей билет.

Если с социальной сферой в Толпухово всё хорошо, то с работой сложнее. Большинство местных жителей трудятся на стороне. Каждое утро в Толпухово приезжают служебные автобусы Юрьевецкой птицефабрики, Демидовского фанерного комбината, Покровской кондитерской фабрики. Часть населения едет на заработки в Собинку и Ставрово. Добраться туда и до Владимира несложно. Общественный транспорт следует утром и вечером. Непосредственно в Толпухово есть завод металлоконструкций, но там всего два десятка рабочих мест. Былой флагман агропрома, совхоз «Ставровский», переживает трудные времена. Но пока он ещё жив, там можно купить дешёвое молоко — 20 рублей за литр. Коров в деревне нет. Из хозяйственной живности только куры. Продуктами торгуют в четырёх магазинах. Зато окрестные фермеры продают картошку, а у одного можно разжиться крольчатиной.

Купить землю под строительство в Толпухово сложно, но можно. На сайтах есть единичные предложения.

Участки под ИЖС в Толпухово выставляются в диапазоне от 15 до 45 тысяч за сотку. Местная администрация время от времени сдаёт участки в аренду. Они идут с аукциона, и последний раз цена 16 соток достигла 130 тысяч рублей в год. В самой деревне есть газ и центральный водопровод, но вода там, говорят, не очень. Для пищевых нужд люди привозят воду с родников. Жители частных домов предпочитают бурить скважины. Из квартир — а в Толлпухово 14 многоквартирных домов — мы нашли два предложения: однушка — миллион сто, двушка — больше 1,5 миллиона рублей. Последний многоквартирный дом сдали в Толпухово 5 лет назад, но там всё продано.

Толпухово хорошо ещё тем, что рядом – Ставрово, а там — музыкальная школа. В 13 километрах, в сельце Орехово — музей-усадьба Жуковского, отца русской авиации. В 15 километрах севернее, в Рождествено, — ФОК с плавательным бассейном. А в Алепино — дом-музей Владимира Солоухина, нашего знаменитого писателя. Так что при желании здесь не заскучаешь.

Подведём итоги. Прикинем местные плюсы и минусы. Из минусов — сложность трудоустройства непосредственно на месте, не очень хорошая водопроводная вода, и скромный выбор земли под строительство. Зато плюсов гораздо больше. Это, прежде всего, развитая инфраструктура: есть своя школа, детский сад, ФАП, почта и замечательный Дом культуры. И самое главное – хорошие люди.

Николай Лившиц

Фото и видео «Призыва»