Мэрия Владимира выставила миллионные счета детской поликлинике

Администрация города Владимира требует плату за аренду зданий, занимаемых 1-ой детской поликлиникой и гаражами под спецтранспорт. Счета немаленькие — почти 2 миллиона рублей в год. Новый договор аренды прислали руководителю медучреждения. Платить придется с 2020 года. Ранее поликлиника занимала помещения безвозмездно. Это логично, учитывая её профиль. Она обслуживает маленьких владимирцев, и, безусловно, выполняет работу не менее необходимую для города, чем та, на которые могут пойти собранные «арендные» деньги.

Более того, по мнению главного врача 1-ой детской городской поликлиники Татьяны Максимовой (да и просто по разумению любого нормального человека), именно городская администрация должна находить и выделять помещения для специалистов, заботящихся о здоровье горожан. Семь филиалов 1-ой детской поликлиники еле вмещают поток пациентов всего Ленинского района. Но вместо помощи с медучреждений начали взимать плату. Например, за филиал на проспекте Ленина,53.

Аналогичные договоры на оплату аренды получили студенческая поликлиника и 5-ая городская больница, сообщила Татьяна Максимова.

О том, что детской поликлинике выкатят счета, мэрия сообщила главврачу ещё в мае. А под конец года поставили перед фактом. Прислали новые договора аренды.

— До последнего времени мы на Ленина, 53 платили только за коммунальные услуги. С 1 января 2020 года нам выставляют счёт 1, 8 миллионов рублей, — объяснила «Призыву» Татьяна Максимова. — Я могу эти деньги взять только из зарплат медиков. Но тогда лечить будет некому. Мне в мэрии ответили — пусть департамент думает, где деньги взять. Это ужас! У нас отобрали здание на Студёной горе. По количеству населения в Ленинском районе должна быть ещё одна поликлиника — её нет. За 35 лет моей работы город ничего детской медицине не дал. Но заставляет платить!

В администрации города Владимира считают, что областной департамент здравоохранения может изыскать в бюджете деньги на погашения аренды. А медики уверены, что они стали заложниками затянувшегося противостояния между городом и областью.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»