Мэр Москвы подарил Суздалю новогоднюю елку

Торговая площадь Суздаля преобразилась к праздникам. Не ней установили новую новогоднюю ель. Зеленая красавица приехала в город-музей из столицы. Это подарок лично от мэра Москвы Сергея Собянина. Как сообщает сайт суздальской мэрии, с просьбой оказать городу при подготовке к 1000-летию любую безвозмездную помощь к Сергею Собянину обратился сити-менеджер Сергей Сахаров. Мэр Москвы пообещал не оставить этот вопрос без внимания.

— Новость о том, что мэр Москвы Сергей Собянин лично распорядился подарить городу Суздалю новогоднюю елку, мне сообщил Алексей Алексеевич Немерук, министр Правительства Москвы 30 ноября. В понедельник, 16 декабря, елка была доставлена в Суздаль и с 18 декабря радует жителей и гостей города своими огнями, — пояснил Сергей Сахаров.

Денег на установку ели из бюджетных средств тратить не пришлось.

Доставку и монтаж по поручению Правительства Москвы выполнила подрядная организация. Охрана елки в вечернее и ночное время осуществляется силами ЧОПа.

Ранее «Призыв» сообщал, что у здания администрации Владимирской области установили живую новогоднюю ель. 20-метровую красавицу привезли из Ковровского района.

Ольга Ефремова

Фото группы «Суздаль: город-сказка!»