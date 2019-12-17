Медики начали готовиться к Новому году

До Нового года осталось около двух недель. Медики Владимирской области готовятся к наплыву экстренных больных в период праздничных выходных. С 18 декабря по 11 января назначаются ответственные дежурные по региону, которые будут оперативно подключаться в экстренных случаях.

Анатолий Уколов, заместитель директора департамента здравоохранения:

Лечебные учреждения запасают медикаменты, стараются максимально людей выписать, чтобы освободить места в палатах. Традиционно поступление больных увеличено в первых числах января. «Скорая помощь» будет работать в повышенном режиме внимания и готовности. Надеюсь, что у нас не будет массовых травматических ситуаций, аварий, отравлений.

Умеренность в еде, питье, запретить это невозможно. Человек лежал с болями поджелудочной железы и умолял врачей отпустить его на Новый год домой. Ему говорили: вам алкоголь вообще принимать нельзя. Он поклялся ничего не пить. Но на выходе выпил 100 граммов шампанского. Его спасти не удалось — тотальный некроз поджелудочной железы.

Выздоравливающих пациентов стараются выписать до 31 декабря.

График работы медучреждений в новогодние каникулы скоро разместят на сайте департамента здравоохранения. Напомним, для вызова неотложки можно использовать три номера: 103 – для мобильной связи, 03 – с городского телефона и 112 – это единая диспетчерская служба спасения.

Ранее «Призыв» сообщал, что ингредиенты к главным новогодним салатам — оливье и сельдь под шубой подорожали.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»