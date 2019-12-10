Мастерица создает елочные игрушки в стиле ретро

Жительница Владимира создает новогоднее настроение своими руками. Татьяна Сухинина делает елочные игрушки в стиле ретро. В каждом малыше из ваты — ощущение тепла и праздника. Винтажные игрушки, говорит рукодельница, привет из советского детства. Татьяна хорошо помнит, как бабушка заботливо кутала ее в шубу. Теперь такими тепло одетыми, в платках и шалях, у мастерицы получаются игрушки. Она мечтает украсить ими свою елку. Но каждый раз малышей она раздаривает друзьям и знакомым. А когда выставила игрушки в Инстаграме, появились первые покупатели. В этом году крохи в шубах отправятся в далекую Австралию. Об удивительной рукодельнице, которая верит в сказку и создает праздник своими руками, очередной выпуск программы «Наши люди».

Подготовили Полина Тарбеева, Дмитрий Киреев

Фото и видео «Призыва»