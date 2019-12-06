Марина Чекунова покидает «Белый дом» через год после назначения

Марина Чекунова меняет место работы через год после назначения в администрацию Владимирской области. Первый заместитель Владимира Сипягина по социальной политике, которая так и не успела избавиться от приставки врио, покидает «Белый дом». Официально эту информацию подтвердила пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова в своем Телеграм-канале:

«Губернатор отзывает из Законодательного Собрания направленную на утверждение кандидатуру первого вице-губернатора по социальной политике. Причиной послужило предстоящее увольнение кандидата на этот пост — врио первого заместителя губернатора Марины Чекуновой. Марина Анатольевна подала заявление об увольнении по собственной инициативе. Последним днем ее работы в администрации Владимирской области станет 9 декабря».

Не известно, существуют или нет кандидаты, готовые возглавить социальный блок после ее ухода, и куда отправится, судя по всему, уже бывшая чиновница «Белого дома». Одно понятно точно: второй год подряд декабрь становится для Марины Чекуновой судьбоносным месяцем. В прошлом году именно в это время она переехала во Владимир и за короткий срок сумела стать известной на федеральном уровне.

Неоднозначное высказывание чиновницы обладминистрации, произнесенное ею во время посещения больницы в Струнино, процитировали все ведущие издания страны. После этого Марине Чекуновой пришлось держать ответ. Высокопоставленный руководитель приняла участие в генеральной уборке одного из корпусов медучреждения. Вымыть полы и постирать занавеску пришлось после встречи врио первого заместителя губернатора с врачами.

На цитаты федеральные СМИ разобрали и высказывание Марины Чекуновой про пурген. Нехватку льготных лекарств чиновница объяснила на примере этого препарата.

— «Пурген» стоит в федеральных ценах 10 рублей. А на региональном уровне этот «Пурген», закупленный откуда-то, стоит 12 рублей. Федералы отдают своему льготнику 10 рублей. А мы должны покупать или разыгрывать эти лекарства либо за 12, либо уже выше. То, что скажут торги. Поэтому, когда мы не можем закупить из-за того, что не хватает средств, по ценам, которые есть на рынке, в аптечной сети, мы вынуждены объявлять новые торги, выходить на торги. Происходит потеря времени, — отметили чиновница на встрече с депутатами Законодательного Собрания.

По имеющейся у нас информации, Марина Чекунова уходит из Владимира в Москву. Не исключено, что она будет трудиться на федеральном уровне.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»

Видео пресс-службы администрации Владимирской области