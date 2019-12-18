Мам, купи! Как отказать ребенку в очередной игрушке?

«Сейчас соберу и выкину на помойку!» — кто из нас не выкрикивал в сердцах эту фразу, в очередной раз наступив на вездесущее «Lego»или чуть не навернувшись на разбросанных кубиках? Да, с рождением ребенка наш дом наполняется детскими игрушками. И количество их растет быстро и неумолимо. Со временем каждый поход в магазин оборачивается для родителей противостоянием с сыном или дочкой, которые требуют новых кукол, конструкторов, машинок. Главное, чтобы купили! И порой даже не важно, что именно…

Многие хитрецы добиваются своего публичными истериками: бросаются на пол прямо в супермаркете, где долго и безутешно рыдают. Нервы мам и пап не выдерживают. И они либо капитулируют, послушно складывая в корзинку предметы детского вожделения, либо выходят из себя, наказывая скандалиста на глазах изумленной публики, чем только усугубляют ситуацию.

Масла в огонь подливают бабушки, тети, друзья, которые приходят к вам гости непременно с подарочком для малыша. Иначе не комильфо. И вот вы уже совсем теряете почву под ногами, не в силах справиться с потоком игрушек, заполонивших все вокруг. А требования маленького тирана только ужесточаются, аппетиты растут.

Как же научиться отказывать ребенку в его многочисленных «хотелках», где грань между строгостью и вседозволенностью и как правильно договориться с малышом, чтобы избежать магазинной истерики, поясняет психолог Наталия Фельдман.

В этом выпуске:

0.34 — о том, как внутренняя неуверенность родителей провоцирует детскую истерику;

0.56 — почему важно договориться с ребенком до похода в магазин;

1.41 — как реагировать на детскую истерику в супермаркете;

1.51 — о том, что категорически делать нельзя;

2.13 — о том, как относиться к активным комментаторам;

2.41 — почему важно спрашивать разрешение у родителей, прежде чем подарить игрушку чужому ребенку.

Подготовила Дарья Ермолина

Заглавное фото: gobankingrates.com