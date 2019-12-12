Лжепрокуроры атаковали директоров школ

Руководители образовательных учреждений Юрьев-Польского района стали жертвами мошенников. С небольшой разницей во времени на их рабочие телефоны поступили звонки от неизвестного, который представился сотрудником надзорного ведомства. «Прокурор района» потребовал директоров явиться к нему на прием с документами. А дальше следовала неожиданная просьба… по дороге пополнить ему баланс телефона.

Введенные в заблуждение руководители образовательных учреждения перечислили злоумышленнику деньги на указанные абонентские номера. Общая сумма ущерба составила не менее 8 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

— Руководители различных организаций района оповещены о данной мошеннической схеме и возможности ее повторения со стороны злоумышленников, — уточняет пресс-служба областной прокуратуры.

Мошенникам перечисли около 8 тысяч рублей.

Жителям Владимирской области напоминают, что сотрудники правоохранительных и надзорных органов не могут требовать передачи им лично либо через третьих лиц материальных ценностей: денежных средств или подарков. Между тем эта схема развода востребована у мошенников. Случаи, когда лжепрокуроры требуют пополнить баланс их мобильного телефона, регистрируются и в других российских городах.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирцы отдали мошенникам 20 миллионов рублей.

Ольга Ефремова

Фото: 1tulatv.ru