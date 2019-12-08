Лысая собака в костюме стала звездой соцсетей

Зооволонтер из Владимира Кристина Сенчугова приютила у себя собаку, которая может стать новым популярным мемом. Смешной песик с нелегкой судьбой собирает десятки лайков в Интрернете. А знающие люди говорят, что четвероногий достоин собственного аккаунта в Instagram. Китайская хохлатая любит фотографироваться, при этом смотреть без улыбки на снимки нельзя. Пес размером с кошку имеет собственный гардероб. Фотосессии собачки в различных одеждах покоряют друзей и знакомых Кристины.

— Первой покупкой был зимний комбинезон. Сложно было подобрать, объехали много магазинов. В его случае это необходимость, потому что он абсолютно лысый. Потом шапочка и ботиночки, — рассказывает Кристина, — Что-то подошло из гардероба кошек, что-то подарили. Одеваться любит, как видит серую толстовку, сразу сует в нее голову.

А ведь в жизни этой милой собачки еще совсем недавно проблем хватало. Хозяева планировали сдать ее в приют, но зооволонтер взяла песика домой на передержку. Говорит, хотела найти для него новый дом, но поняла — расстаться с ним уже не сможет. Так собака пополнила ряды лысых животных в доме Кристины. Теперь рядом с кошками песик и спит, и кушает, и играет. И даже домик у них один на всех, сразу в три этажа.

— С кошками сначала был очень осторожен, так как ни разу их не видел, да и пришел на чужую территорию. Сейчас с младшей кошкой играет, бегает, а старшему дает отпор. Старший собак вообще не любит и нападает. Так Тим закрывает глаза и идет в ответную атаку, топает ногами, клацает зубами, — говорит Кристина.

При рождении смешную собачку назвали Ким Чен Ир, но Кристина решила, что в новом доме у лысого четвероногого будет новое имя. Теперь песика зовут Тим. На кличку он хорошо реагирует. Новое имя, новая жизнь, в которой собака может стать звездой.

Ранее «Призыв» сообщал, что фотограф из Владимира завел Инстаграм для собаки.

Полина Тарбеева

Фото из личного архива Кристины Сенчуговой

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