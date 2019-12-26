Лучший рецепт рассола выберут во Владимире

Конкурс на лучший домашний рецепт рассола пройдет во Владимире. Народное гулянье «День Рассола» (0+) состоится в новогодние каникулы, 4 января, в Центральном парке культуры и отдыха. Начало мероприятия в 12.00. Гости смогут продегустировать напитки, представленные участниками. Победителя выберут народным голосованием. Автору лучшего рецепта рассола вручат суперприз.

Стать участником конкурса может любой желающий.

Заявку на участие необходимо подать до 30 декабря. Их принимают на официальном сайте парка или в группе парка «ВКонтакте». Дополнительную информацию можно получить по телефону (4922) 53-22-78.

День рассола состоится во Владимире уже в третий раз. Он проводится с 2017 года. Первый праздник собрал десять участников.

Ранее «Призыв» рассказывал о самых ярких музыкальных событиях предновогодней недели.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»