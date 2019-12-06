Лучшие новогодние рецепты владимирцев выберет сам Константин Ивлев

Известный на всю страну шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев продегустирует главные салаты новогоднего стола — оливье и сельдь под шубой — и выберет лучшие. Фудтрак кулинара, на котором он вместе со своей командой отправится в гастротур, заглянет и во Владимир. Случится это 10 декабря. Ивлев посетит Княжеские палаты Дома культуры молодёжи (ул. Мира, 55). Начало в 13.00.

Принять участие в отборочном туре всероссийского конкурса на лучшие рецепты салатов оливье и сельди под шубой могут все желающие. Каждый участник должен разработать одно блюдо на выбор и представить его жюри в соответствии с прилагаемым рецептом:

— салат «Сельдь под шубой», 500 г;

— салат «Оливье», 500 г.

Расходы на продукты участники кулинарного поединка оплачивают самостоятельно.

Зарегистрироваться на конкурс можно на сайте GAZtrotour.com или в день проведения конкурса на месте у волонтеров. Справки по телефонам: 8 (4922) 32-40-99, 8 (4922) 53-12-65. Зимний гастротур, в который отправится Константин Ивлев и его команда, стартует 9 декабря. Фудтрак проедет по маршруту Нижний Новгород – Владимир – Ярославль – Вологда – Великий Устюг.

Ранее «Призыв» сообщал, что скачок цен на вареную колбасу и слабосоленую селедку отразился на стоимости любимых новогодних салатов — оливье и сельди под шубой.

Ольга Ефремова

Фото: ruspekh.ru