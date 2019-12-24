Легкий морозец превратит дороги в лед

Незначительное понижение температуры обещают синоптики уже в ночь с 24 на 25 декабря. Столбики термометров опустятся до отметки в 0…-1 градус. А это значит, что дороги снова превратятся в лед. В четверг днем около -2, ночью до -4 градусов. А к выходным похолодает до -5…-7. При этом будет очень влажно, до 80%. Поэтому будет казаться, что на улице холоднее, чем есть на самом деле. Снега же не стоит ждать до воскресенья, сообщают популярные погодные сервисы.

В связи с погодными изменениями в администрации города прошло оперативное совещание.

Был проработан комплекс мероприятий, чтобы минимизировать их последствия. Особенно это касается гололедицы. Как показали первые декабрьские дни службы не были к ней готовы. Тогда за первый же морозный день в травмпункт обратилось почти сто человек.

Как ранее сообщал «Призыв», на складах ЦУГД заготовлено 35 тысяч тонн песко-соляной смеси, 200 тонн литого асфальтобетона и около 70 тонн противогололедного реагента «Бионорд». Телефоны «горячей линии» по приему заявок от населения на уборку тротуаров и дорог: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) и 8-960-721-49-49 (круглосуточно).

Елена Пляскина

Фото «Призыва»