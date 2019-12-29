Ледовый дворец в Судогде готов к открытию

Ледовый дворец в Судогде получил разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Новый комплекс успешно прошел проверку всех надзорных служб. Торжественное открытие катка запланировано на 9 января в рамках Рагулинского хоккейного турнира. К запуску она готова и сейчас, но нужно соблюсти бюрократические процедуры — оформить документы по передаче объекта из областной собственности в муниципальную.



Дворец в Судогде построен по тому же типу, что и во Владимире. Кроме катка с трибунами на 237 мест в здании ещё есть спортзалы. На первом этаже – гардероб с прокатом коньков, комнаты отдыха, конференц-зал, магазин-салон спорттоваров, раздевалки с санузлами и душевыми, мастерская заточки коньков, помещение для сушки одежды и обуви, медпункт. На втором этаже – залы фитнеса (на 30 человек) и индивидуальной силовой подготовки (на 17), раздевалки для занимающихся, комната отдыха.

Площадь спорткомплекса – 4,4 тысячи кв. метров, ледовой арены – 2,2 тысячи кв. метров.

Строительство спортивного объекта началось летом 2018 года. На эти цели было направлено около 374 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Подрядчиком выступила санкт-петербургская компания «МНК – ГРУПП», которая ранее возвела ледовый дворец во Владимир.

— При отделке фасадов здания использованы два вида материалов – витражное стекло и фиброцементные панели. Их главные достоинства – экологичность, способность поглощать внешние шумы, повышенные теплоизоляционные свойства, пожарная безопасность, устойчивость к воздействию температурных перепадов и глубокому замораживанию и других природных факторов, — сообщила пресс-служба администрации области.

Для удобства горожан парковки сделали с трех сторон здания. Прилегающую территорию замостили тротуарной плиткой, установили на ней скамейки с урнами, смонтировали наружное освещение.

Анна Тумановская

Фото пресс-службы администрации области и «Судогодский наш»