Лакинские носки вошли в федеральные сети

86 компаний Владимирской области сумели зайти в 2019 году в федеральные торговые сети, сообщили в «Белом доме». Наибольшая концентрация товаров местных производителей представлена в гипермаркете, расположенном в восточной части Владимира. Есть и продукты питания, и промтовары. В последнем сегменте, например, носки, сделанные в Лакинске. Департамент предпринимательства администрации области, по словам его руководителя Тимура Рамазанова, разработал алгоритм вхождения производителей региона-33 в федеральные торговые сети. Его можно увидеть на сайте ведомства.

Количество товарных позиций владимирских производителей на прилавках сетей за 5 лет выросло в 2,2 раза.

Тимур Рамазанов, директор департамента предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области:

Все торговые сети хорошо идут с нами на сотрудничество. Со всеми мы общаемся. Мы столкнулись с единственной проблемой для местных производителей — это количество продукции и количество СКЮ (идентификатор товарной позиции).

Не все производители выдерживают те нормы, которые предъявляют торговые сети. Но очень хорошо представлены наши хлебобулочные предприятия в сетях. Мы знаем лидеров по производству мясных, колбасных изделий.

Я знаю, что носки уже продаются лакинские в «Глобусе» хорошо. Мы всех приглашаем, и всех заведем, если есть такой интерес.

Лакинский товар в тренде именно сейчас. На носу Новый год, и яркие и оригинальные носки хорошо подходят в качестве недорогих подарков. Стоят они от 55 до 70 рублей. Есть и детские размеры.

— Подростки сейчас очень требовательно относятся к внешнему виду, в том числе к носкам. В моде так называемые «Funny Socks» — забавные носочки. С интересными принтами, цветовыми решениями. Носки из Лакинска как раз из таких. К тому же они прочные, носятся долго и выглядят, как дорогие носки, которые продаются в Интернете, — говорит Елена, жительница Владимира.

В отличие от крупных торговых точек, в мелкой рознице цена за пару лакинских носков доходит до 200-300 рублей.

В департаменте обещают бесплатную поддержку по вхождению в федеральные сети всем владимирским производителям. Для этого нужно обратиться в центр «Мой бизнес», находящийся в здании областной администрации.

— В июне 2019 года губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией розничной торговли. В сентябре мы организовали торгово-закупочную сессию с двумя крупнейшими торговым сетями — «Магнит» и «Пятерочка». Участие в ней приняли 34 производителя, — сообщил Тимур Рамазанов. И заверил, что практику закупочных сессий планируется продолжить в 2020 году.

Татьяна Данилова

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