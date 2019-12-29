Куда нужно обращаться заболевшим в зимние праздники

Во Владимире составлен график дежурства врачей в поликлинических отделениях больниц с 31 декабря года по 8 января. Ознакомиться с полным списком можно здесь. В эти дни, например, в шестой больнице Юрьевца врач-терапевт будет принимать пациентов с 8 утра до полудня. После чего до 15 часов там запланировано обслуживание вызовов на дому. Работать в таком режиме медики Юрьевца будут 31 декабря, 2,4,6 и 8 января.

В седьмой больнице микрорайона Оргтруд дней приёма и того меньше. На работу терапевт и педиатр выйдут только 3 января, график дежурства в этот день определен с 9 до 12. Столько же часов участковый терапевт отработает ещё 6 января. В остальные праздничные дни жителям микрорайона придётся обращаться в другие медучреждения.

В период новогодних и Рождественских каникул не будут работать 1-ая и 2-ая стоматологические поликлиники города Владимира. Весь поток пациентов примет третья. Её график работы: 30.12.2019 — с 8.00 до 20.00; 31.12.2019 –8.00 до 18.00; 01.01-08.01.2020 – с 13.00 до 18.00. Телефон регистратуры: 21-55-81.

Все праздники круглосуточно работают отделения скорой медицинской помощи и стационар психиатрической больницы на Содышке.

Вызвать неотложку можно по телефонам — 03 и 112. С мобильного телефона: МТС – 030; Билайн – 003; Мегафон – 030; Тele2 – 030. А ещё жители региона в каникулы могут обратиться на «горячую линию» департамента здравоохранения по круглосуточным телефонам: 8 (800) 200-82-33 или (4922) 77-86-40. «В нерабочее время ваш звонок будет записан в автоматическом режиме и передан специалистам департамента», — уточнили в облздраве.

В прошлую новогоднюю ночь, как рассказал «Призыву» медработник травмпункта больницы скорой помощи Владимира, к ним за сутки поступило 106 человек. Это чуть ли не в два раза больше чем в обычные дни. Среди пациентов было много пострадавших с обморожением, а также с различными бытовыми травмами. На дежурство медики БСП заступают по распоряжению руководства.

— Начальница составляет нам график сама. Обычно смотрит, кто ещё не дежурил 31-ого, тех и ставят, — говорит медсестра травмпункта БСП. — Но за 9лет моей карьеры я ни разу не дежурила в новогоднюю ночь. Обычно выпадает всегда на 1 января ,в этом году тоже первого буду. Праздничные смены считаются по двойному тарифу оплаты. В эти дни, к нам обычно поступают люди после драк в алкогольном опьянении, либо пострадавшие от петард. Иногда с отморожением. Но сейчас холода не будет, на улице плюсовая температура. Поэтому в новом году ждем в основном «драчунов».

Ранее «Призыв» сообщал о том как выбрать безопасный фейерверк к Новому году.

Татьяна Данилова

Фото»Призыва»