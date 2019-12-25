Крольчатину с антибиотиками обнаружили в Юрьев-Польском районе

Некачественную мясную продукцию выявили сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской области в селе Небылое Юрьев-Польского района. Местное предприятие занимается переработкой крольчатины с собственной фермы и птицы от хозяйств близлежащих регионов. Эксперты отобрали пробы охлажденных тушек кролика и отправили их на проверку в Испытательный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Лабораторные испытания показали, что в продукции содержатся антибиотики тетрациклиновой группы (окситетрациклин). Это не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и Технического регламента Таможенного союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» по химико-токсикологическим показателям.

Производитель провел служебное расследование.

Выяснилось, что нарушение стало следствием введения в рацион кроликов некачественных комбикормов. Именно в них обнаружили вещества, превышающие допустимые нормы по токсичным показателям. Управлением Россельхознадзора будут приняты меры административного характера в отношении юридического лица.

Ранее «Призыв» сообщал, что предприятие из Киржача реализовало 30 тонн просроченной икры. Все сертификаты на нее выдавала государственный ветеринарный врач.

Елена Пляскина

Фото: poradum.com.ua