Константин Ивлев поделился рецептами новогодних салатов

Какой Новый год без традиционных салатов? Оливье и сельдь под шубой должны быть на каждом семейном столе, считает ведущий «Адской кухни» и «Гастротура» Константин Ивлев. Перед Новым годом шеф дважды побывал во Владимире, причем всякий раз с подарками. Одной белой шубкой, которую получила в подарок жительница Владимира Светлана Балыкина за «шубу» салатную, Ивлев не ограничился и вручил 50 000 рублей автору самого вкусного новогоднего салата, представленного на состязании кулинаров в студии ROULET. Обладательницей денежного приза стала Марина Чекмазова, тоже жительница Владимира. В этом видео шеф-повар лично вручает ей приз:

Чем впечатлил именно этот рецепт? Внимание! Селедка «а-ля тирамису» была выложена на подложку из овощей в виде нежного крема. И вот этот чудесный рецепт, которым с «Призывом» поделились Константин Ивлев и студия ROULET. Создательница салата тоже была не против раскрыть свои секреты.

Селедка под шубой «а-ля тирамису»

Овощи отварите в подсоленной воде, очистите и измельчите на мелкой терке.

Для рыбного крема сельдь разделайте на чистое филе, мелко порубите, смешайте с вареным яичным желтком, маслом сливочным и майонезом с помошью блендера.

Соберите салат: 1 слой — картофель, 2 — немного зелёного лука (можно репчатого), 3 — майонез, 4 — морковь, 5 — зеленое яблоко (немного), 6 — майонез, 7 — свёкла, 8 — майонез, 9 — яичный белок.

Рыбный крем нанесите из кондитерского мешка с насадкой «звезда».

Сверху посыпьте пудрой (высушите слайсы овощей и измельчите их в кофемолке) из свеклы или моркови.

Приятного аппетита за новогодним столом!

Озвучил Ивлев и собственный рецепт новогоднего блюда. Оливье для домашних и гостей он готовит особенным образом. Возьмите на заметку!

Секреты оливье от Ивлева

Состав: филе перепелок (вместо колбасы или отварного красного мяса), отварные яйца, зеленый горошек, салат айсберг (вместо картофеля), огурцы соленые и свежие, зеленый горошек, соль, перец.

Секрет отменного вкуса в том, чтобы все порезать достаточно мелко, яйца потереть на терке и учесть, что компонентов должно быть одинаковое количество.

При заправке салата в обычный майонез добавьте чайную ложку хрена для пикантности.

Кстати, если вы хотите поэкспериментировать за новогодним столом, можете попробовать еще один лайфхак от Ивлева: добавьте к обычным ингредиентам оливье (картофелю, мясу, яйцам, моркови, луку и зеленому горошку) немного мелко нарезанной красной рыбы. По мнению шефа, это очень вкусно!

Ранее «Призыв» рассказывал, что Константин Ивлев отчеканил в Суздале собственные монеты.

Анна Новикова

Фото и видео предоставлены кулинарной студией ROULET