Константин Ивлев лично поздравил жительницу Владимира с победой в гастротуре

Светлана Балыкина из Владимира стала победительницей гастротура известного шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева. За самую вкусную сельдь под шубой она получила белую шубку. Финал новогоднего гастрономического тура прошел в Великом Устюге. В него вышли восемь человек: по два из каждого города, где проходил гастротур: Владимира, Нижнего Новгорода, Ярославля и Вологды. Их рецепты салатов оливье и селедки под шубой для новогоднего стола были отобраны лично Константином Ивлевым. А победителей выбрал… Дед Мороз. Он доставал из мешка с подарками купоны с именами победителей.

Шеф Ивлев посоветовал победительнице верить в Деда Мороза.

— К сожалению, попасть на финал в Великий Устюг я не смогла, была на гастролях. Но мне лично позвонил сам Константин Ивлев. Он поздравил меня и сказал, что нужно верить в Деда Мороза. Действительно, чудеса случаются! Пока сложно передать эмоции, в себя прихожу. Но уже то, что я стала финалистом, очень порадовало. Я видела работы других участников конкурса, они приготовили блюда на высоком уровне, — рассказала «Призыву» музыкант Владимирского русского оркестра и радиодиджей Светлана Балыкина.

Ранее «Призыв» сообщал, что Светлана Балыкина на этапе гастротура во Владимире покорила шефа Ивлева своим салатом сельдь под шубой в виде большого снежка. Рецептом она не поделилась, но призналась, что тот испытывался на близких годами.

Ольга Ефремова

Фото: ruspekh.ru