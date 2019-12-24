Кондуктор заставил ребенка дважды заплатить за проезд

Во Владимире юному пассажиру автобуса № 27 пришлось заплатить за проезд дважды. Кондуктор сообщила девочке, что оплата картой не прошла. В итоге пришлось заплатить мелочью. А позже родителям пришло сообщение о снятии 24 рублей. Об этом случае «Призыву» рассказали подписчики.

— Надо же, кондуктор даже на обратной стороне чека написала номер горячей линии «Владикарда». То ли совесть ее заела, что с ребенка лишнее взяла, то ли думала, что мы не заметим двойной оплаты. Дети же очень серьезно воспринимают такие случаи. Расстроилась, плакала. Еле нашла мелочь в рюкзаке. Мы даже хотели оплатить другой картой на счет кондуктору, просили дать номер ее телефона. Но она отказалась, — рассказывают родители.

И такой эпизод не единичный. «Призыв» уже ранее сообщал, что двойные оплаты случаются и на других автобусных маршрутах. Прежний руководитель «Владикарда» пояснял, что часто виноваты сами кондукторы, которые делают себе лишнюю выручку. Раньше, когда еще безналичная система оплата не работала, были разговоры о том, что часть выручки забирают себе водители и кондукторы. Теперь все платежи стали прозрачными и понятными. Это, кстати, была одна из причин запуска безналичной системы оплаты проезда с лета этого года. К примеру, в Коврове валидаторы заработают только с Нового года. Причем пассажирам придется за это заплатить.

— Если возникла такая ситуация, то сразу надо звонить по горячим линиям во «Владикард». Главное, номер маршрута и время оплаты знать, чтобы операторы могли все проверить. Обычно все решается достаточно быстро, — заверил начальник управления по связям с общественностью и СМИ Владимира Александр Карпилович.

Телефон для справок компании «Владикард» — (4922) 77-97-53.

Помимо банковских карт, в автобусах и троллейбусах принимают транспортные карты, которые купить можно только в киосках Роспечати. Ими пользуются реже, поскольку их в отличие от банковских нельзя пополнять онлайн, только через киоски.

Ранее в мэрии был разговор о том, что пользование транспортными картами даст скидку пассажирам. Но пока таких нововведений нет. Зато для пользователей банковских карт с платежной системой «Visa» появилась скидка в размере 4 рублей от стоимости разового билета. Об этом «Призыв» сообщал здесь.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»