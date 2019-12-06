Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «Сигма-СЛ» на действия комиссии Департамента ЖКХ администрации Владимирской области признана необоснованной

В адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО «Сигма-СЛ» на действия комиссии по предварительному отбору Департамента ЖКХ при проведении предварительного отбора на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Предварительный отбор проводился в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства РФ.

По итогам рассмотрения дела в обжалуемых действиях комиссии по проведению предварительного отбора Департамента ЖКХ не были выявлены нарушения, выразившиеся в необоснованном отказе в допуске Общества к участию в предварительном отборе, в связи с чем Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «Сигма -СЛ» признана необоснованной.