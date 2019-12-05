Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ИП «Ж…» признана необоснованной

Комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области рассмотрена жалоба ИП «Ж…» на действия департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области по проведению открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.

По мнению заявителя в конкурсную документацию включены критерии оценки и сопоставления заявок, нарушающие требования Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и антимонопольного законодательства.

Жалоба рассмотрена в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела .

Согласно статьи 18.1 Закона о защите конкуренции подлежат обжалованию и исследованию лишь те действия (бездействие) организатора конкурса, конкурсной комиссии, которые нарушают (могу нарушить) права и законные интересы подателя жалобы, но не неограниченного круга лиц.

Комиссией не установлено фактов, свидетельствующих о нарушении прав и законных интересов Заявителя, ввиду чего доводы жалобы признаны необоснованным.