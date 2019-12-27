Количество должников перед полицией зашкаливает

Региональная полиция бьет тревогу. Свыше 10 тысячам человек во Владимирской области выписали повторные штрафы за то, что они игнорируют, когда их привлекают к административной ответственности. Автомобилисты и мелкие хулиганы не желают платить за свои нарушения. Но при этом они и не пытаются их опротестовать. Сроки уплаты проходят, и сотрудники полиции заводят новые дела, за которые и наказание куда серьезнее. Либо двойной штраф, либо административный арест до 15 суток. Столько и мест в камерах в спецприемнике нет. Да и с двойными штрафами выходит не очень эффективно. Ведь если уж не платят в первый раз, то и во второй раз не сработает.

Карапет Сароян, начальник отделения Управления охраны общественного порядка УМВД России по Владимирской области:

Было выявлено более 10 тысяч правонарушений за неуплату административных штрафов в установленный срок.

Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрен 60-дневный срок уплаты штрафа.

При отсутствии документа об оплате штрафа постановление направляется в службу судебных приставов, которые вправе наложить ограничения на выезд за пределы РФ, ограничить его в праве управления транспортным средством или наложить арест на его имущество.

В УМВД призывают всех должников одуматься и заплатить по счетам до Нового года.

С такими же призывами выступали ранее и ресурсоснабжающие организации, и налоговая инспекция, и служба судебных приставов. У всех надзорных структур «горят» планы по перечислению средств в бюджеты. Ведь от наполняемости казны зависит функционирование учреждений здравоохранения, соцсферы и образования. Бюджетные средства перечисляются на зарплаты работников школ, больниц и детсадов. А штрафы с водителей идут напрямую на ремонт дорог.

Как «Призыв» сообщал ранее, депутаты Законодательного Собрания считают, что надо увеличить сборы по штрафам, чтобы доходы регионального бюджета росли в течение будущего года.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»