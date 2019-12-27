Количество должников перед полицией зашкаливает

Нарушители не жалуют штрафы

Региональная полиция бьет тревогу. Свыше 10 тысячам человек во Владимирской области выписали повторные штрафы за то, что они игнорируют, когда их привлекают к административной ответственности. Автомобилисты и мелкие хулиганы не желают платить за свои нарушения. Но при этом они и не пытаются их опротестовать. Сроки уплаты проходят, и сотрудники полиции заводят новые дела, за которые и наказание куда серьезнее. Либо двойной штраф, либо административный арест до 15 суток. Столько и мест в камерах в спецприемнике нет. Да и с двойными штрафами выходит не очень эффективно. Ведь если уж не платят в первый раз, то и во второй раз не сработает.

Карапет Сароян, начальник отделения Управления охраны общественного порядка УМВД России по Владимирской области:

  • Было выявлено более 10 тысяч правонарушений за неуплату административных штрафов в установленный срок.
  • Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрен 60-дневный срок уплаты штрафа.
  • При отсутствии документа об оплате штрафа постановление направляется в службу судебных приставов, которые вправе наложить ограничения на выезд за пределы РФ, ограничить его в праве управления транспортным средством или наложить арест на его имущество.

В УМВД призывают всех должников одуматься и заплатить по счетам до Нового года.

С такими же призывами выступали ранее и ресурсоснабжающие организации, и налоговая инспекция, и служба судебных приставов. У всех надзорных структур «горят» планы по перечислению средств в бюджеты. Ведь от наполняемости казны зависит функционирование учреждений здравоохранения, соцсферы и образования. Бюджетные средства перечисляются на зарплаты работников школ, больниц и детсадов. А штрафы с водителей идут напрямую на ремонт дорог.

Как «Призыв» сообщал ранее, депутаты Законодательного Собрания считают, что надо увеличить сборы по штрафам, чтобы доходы регионального бюджета росли в течение будущего года.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»

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