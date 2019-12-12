Кибермошенники придумали новые способы обмана

По словам эксперта Отделения Владимир Банка России Евгения Гаврилюка, основными жертвами кибермошенников становятся обычные граждане. Доверчивые люди сами диктуют реквизиты своих карт или сразу переводят преступникам деньги. Таким образом в прошлом году со счетов физических лиц 97% хищений было совершено путем обмана или так называемой «социальной инженерии» (злоупотребление доверием).

— Мошенники представляются сотрудниками вашего банка и сообщают, что кто-то пытается получить доступ к вашему счету. Они могут не попросить вас назвать код из СМС, а предлагают другой способ «спасти» ваши деньги – отправить их на «зеркальный» счет, якобы специально открытый для таких случаев. Выходит, что человек сам переводит деньги со своей карты мошенникам, и потом доказать, что вы сделали это не по своей воле, очень сложно, — говорят в Центробанке.

Такой случай недавно произошел с жителем областного центра Александром. Ему позвонил мужчина, представился сотрудником «Сбербанка» и сообщил, что с его карты собираются провести денежную сумму в Краснодар. Чтобы отменить операцию, ему предложили озвучить номер договора.

— Естественно, на память никто номер договора не знает. А он мне на это: ну, тогда номер карты продиктуйте. Я говорю, вообще-то такие данные не должны спрашивать. А он: нет-нет, это экстренный случай. Я отказался. На что «сотрудник» мне говорит: ну, тогда мне придется заблокировать вашу карту дней на 40, восстановить вы её сможете только в отделении Сбербанка. Я отвечаю: хорошо, блокируйте. На этом разговор прервался. Естественно, никаких переводов и блокировок моей карты не проводилось.