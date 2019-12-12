Кибермошенники придумали новые способы обмана

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Банковская карта - удобно и... опасно
Оплата наличкой уходит в прошлое. В кошельке почетное место занимает пластиковая карта. Расплачиваться ей удобно, практично и оперативно. Даже в общественном транспорте Владимира теперь не надо искать мелочь. Приложил карту к валидатору — получил свой билет. За первое полугодие 2019 года во Владимирской области с использованием платежных карт было совершено более 130 миллионов операций — почти на 40% больше по сравнению с прошлым годом.В этом году для проведения безналичных операций в торговых центрах было установлено более 28 тысяч банкоматов. А в банках было выпущено около 2,1 миллиона платежных карт. Конечно, популярность электронных платежей снижает количество прямых краж, но увеличивается рост киберпреступности. Мошенники идут в ногу со временем и придумывают новые способы обмана.
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Телефонные аферисты из «банка»
По словам эксперта Отделения Владимир Банка России Евгения Гаврилюка, основными жертвами кибермошенников становятся обычные граждане. Доверчивые люди сами диктуют реквизиты своих карт или сразу переводят преступникам деньги. Таким образом в прошлом году со счетов физических лиц 97% хищений было совершено путем обмана или так называемой «социальной инженерии» (злоупотребление доверием).
— Мошенники представляются сотрудниками вашего банка и сообщают, что кто-то пытается получить доступ к вашему счету. Они могут не попросить вас назвать код из СМС, а предлагают другой способ «спасти» ваши деньги – отправить их на «зеркальный» счет, якобы специально открытый для таких случаев. Выходит, что человек сам переводит деньги со своей карты мошенникам, и потом доказать, что вы сделали это не по своей воле, очень сложно, — говорят в Центробанке.
Такой случай недавно произошел с жителем областного центра Александром. Ему позвонил мужчина, представился сотрудником «Сбербанка» и сообщил, что с его карты собираются провести денежную сумму в Краснодар. Чтобы отменить операцию, ему предложили озвучить номер договора.
— Естественно, на память никто номер договора не знает. А он мне на это: ну, тогда номер карты продиктуйте. Я говорю, вообще-то такие данные не должны спрашивать. А он: нет-нет, это экстренный случай. Я отказался. На что «сотрудник» мне говорит: ну, тогда мне придется заблокировать вашу карту дней на 40, восстановить вы её сможете только в отделении Сбербанка. Я отвечаю: хорошо, блокируйте. На этом разговор прервался. Естественно, никаких переводов и блокировок моей карты не проводилось.
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Коньяк и конфеты для правоохранительных органов
Наглость мошенников не знает предела. В последние годы на телефоны владимирцев и жителей области поступают звонки от сотрудников различных ведомств, например, из полиции или прокуратуры. Звонят конкретному человеку, зная о нем определенную информацию. Например, если у фотографа или видеооператора есть реклама в Интернете, они также могут стать жертвами мошенников.
— Я иногда подрабатываю фотосъемкой у нас в городе, — рассказала «Призыву» жительница Владимира. — И недавно мне поступило очень заманчивое предложение. Мне позвонил какой-то начальник из областного УМВД, сказал, что во Владимир приехали министры из Москвы, надо помочь, сделать фоторепортаж. Якобы их штатный фотограф подвел, не смог быть на мероприятии. Мне озвучили сумму в 10 тысяч рублей. Естественно, я согласилась. А потом за час до встречи мне звонит этот мнимый начальник, говорит, что пропуск в УМВД уже сделали и попросил помочь – купить конфеты и коньяк, потому что они там «замотались и не успели». Я честно ответила: денег на это нет. На этом наш разговор закончился. В этот момент я уже поняла, что это развод. О коньяке с конфетами только уже для начальства МЧС я тоже читала в какой-то статье.
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Пополнить баланс мобильного прокурора
На днях сразу несколько руководителей образовательных учреждений Юрьев-Польского района пострадали от аферистов. Неизвестный мужчина звонил им и представлялся районным прокурором, приглашал на приём. С собой директорам учебных заведений было сказано захватить всю документацию. А по пути липовый прокурор попросил их пополнить баланс телефона. Люди в состоянии стресса всё это выполнили, пришли в прокуратуру и поняли, что их обманули. Общая сумма ущерба составила не менее 8 тысяч рублей.
— Напоминаем, что сотрудники правоохранительных и надзорных органов не могут требовать передачи им лично либо через третьих лиц материальных ценностей (денежных средств, подарков и т.д.). В данном случае под видом должностных лиц различных органов и учреждений действуют мошенники. В случае если к Вам обратились от имени какого-либо должностного лица с требованием о передаче материальных ценностей, необходимо обращаться в правоохранительные органы, прежде чем совершать конкретные действия, — сообщают на сайте областной прокуратуры.
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«Вам положена компенсация!»
Зачастую жертвами мошенников становятся доверчивые пенсионеры. Они часть пользуются услугами интернет-магазинов, покупают по почте медицинские средства. Жительнице районного городка позвонил мошенник якобы из следственных органов и обрадовал женщину, что ей положена денежная компенсация. 10 миллионов рублей за ущерб, нанесенный здоровью. Она поверила незнакомцу, потому что действительно когда-то покупала дорогостоящее средство для похудения.
— Путем психологического воздействия мошенник убедил свою жертву перевести в общей сложности почти 1,5 млн рублей, чтобы оплатить канцелярские расходы, судебную госпошлину, справки, подтверждающие плохое состояние здоровья, доставку денег инкассаторским способом, услуги адвоката, 13% налоговых сборов и другие несуществующие расходы. Получив деньги, преступник перестал выходить на связь. Чтобы оплатить всю сумму, пострадавшей даже пришлось взять кредит, — сообщает эксперт Отделения Владимир Банка России.
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Интернет – плодотворная почва для обмана
Неосторожность пользователей тоже на руку мошенникам. Люди переходят по ссылкам из непроверенных источников, скачивают приложения с вредоносными программами, давая шанс злоумышленникам завладеть их логином и паролем от банковских карт. Есть случаи, когда владимирцы под диктовку мошенников устанавливали на свой телефон программы удаленного доступа. Злоумышленники дистанционно заходили в эти приложения, онлайн-банки и воровали чужие накопления. В социальных сетях тоже есть где разгуляться преступникам. Они могут написать своим жертвам в их День рождения, поздравить, прислать скриншот с выигрышем в честь праздника. И номер карты мошенника, куда надо перевести деньги за доставку подарка. Часто фиксируются случаи перевода денежных средств мошенниками, взломавшим учетные записи пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассниках». За год служба безопасности ЦБ России выявила около 780 сайтов с вредоносными программами. Количество фишинговых доменов увеличилось в 7 раз!
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Маскировка под колл-центры
В 2019 году в арсенале мошенников появился новый способ отъема денег у населения. Злоумышленники использовали технологию подмены колл-центров кредитных организаций (8-800). Это позволило им успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков и под видом блокировки подозрительных транзакций совершать хищения средств жертв. За отчетный период ФинЦЕРТ Банка России отправил на блокировку информацию практически о 5000 номерах мобильных операторов, задействованных в мошеннических СМС-рассылках, звонках, атаках, заражениях ВПО. Количество заблокированных номеров по сравнению с прошлым годом выросло в 38 раз.
Единственная правильная реакция на такой звонок – повесить трубку и обратиться в свой банк, для того чтобы узнать, что происходит с вашей картой, и сообщить, с какого номера телефона вам звонили.
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Кражи в банкоматах
Бывает, что мошенники выходят на непосредственный контакт со своими жертвами. Это может произойти рядом с банкоматами. Преступник делает вид, что забывает свою кредитку в картоприемнике. Доверчивый человек, обычно это одинокий пенсионер, ему отдает карту, а тот вместо благодарности начинает кричать. Обвинять в краже средств с банковской карты. Тут же находится и подставной свидетель воровства. «Пострадавший» угрожает, что вызовет полицию. Требует вернуть ему деньги (как правило, от 5 до 15 тысяч рублей). В преступной схеме обычно задействовано до 3 человек. В такой ситуации паниковать нельзя. Помните, что все банкоматы снабжены камерами видеонаблюдения. Если вас начали обвинять – сами вызывайте полицию. Мошенники скроются ещё до приезда правоохранителей.
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Есть шанс вернуть деньги
Способов мошенничества много, говорят сотрудники Центробанка. Поэтому внимательность и финансовая грамотность поможет людям избежать неприятностей, связанных с кибермошенничеством. Но если клиент сообщил о хищении денежных средств не позднее следующего дня и сам не передавал никому реквизиты карты, основную часть похищенного банки сами возмещают клиентам в рамках статьи 9 Закона «О национальной платежной системе».
Татьяна Данилова
Заглавное фото: park72.ru
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