Католики готовятся к встрече Рождества

Католики Владимирской области в предвкушении рождественского сочельника. Праздничное богослужение в храме Святого Розария Пресвятой Девы Марии начнется 24 декабря. В этот день на службу прихожан ждут в 20.00. Храм уже полностью украшен. По периметру стоят новогодние ели, на стенах висят венки и гирлянды. Рядом с алтарем находится рождественский вертеп. Но его ясли пока пусты. Младенца Иисуса возложат в момент провозглашения Рождества, во время богослужения.

На следующий день, 25 декабря, в 12.00 в храме пройдет дневное богослужение, а в 18.30 состоится торжественный молебен.

— Поздравляю всех с Рождеством Христовым! Каждый год наша надежда на доброе, хорошее обновляется, и мы ждем чего-то нового. С Божией помощью и нашими стараниями мы переживаем все вызовы жизни, нашей повседневности, — говорит отец Сергий Зуев, настоятель храма. — Для владимирских католиков год был достаточно плодотворным. Мы продолжаем свою внутреннюю религиозную деятельность, стараемся делать проекты для нашего города.

В новогодние каникулы в храме будет достаточно насыщенная программа.

Здесь пройдут хоровые, ансамблевые и органные концерты. Одно из ярких мероприятий — музыкальная сказка «Ёлочка». Это благотворительный концерт, который состоится 28 декабря в полдень.

— Это проект «Дети для детей», который мы реализуем уже не первый год. Воспитанники школы искусств исполняют детскую оперу. Это живая, красивая сказка. Сердечно всех приглашаем детей с родителями. Вход бесплатный, это концерт-подарок, — подчеркивает настоятель храма.

Ранее «Призыв» сообщал, что в католическом храме обновляется мебель. Здесь появится 14 новых лавок.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»