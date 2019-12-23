Католический храм закупает удобные для прихожан лавки

Владимирский католический храм в преддверии Рождества начал обновлять мебель. В приходе Пресвятой Девы Марии Святого Розария совсем скоро появятся новые лавки. По словам настоятеля, они будут более удобны для молитв. Верующим станет комфортно как сидеть, так и опускаться на колени, на широкую подставку. Спинки выполнены под наклоном, а сами лавки стали шире, чтобы и полным людям было удобно здесь сидеть.

— Чтобы можно было сидеть и не напрягаться, получать удовольствие от молебна и духовной музыки, — говорит настоятель прихода отец Сергий Зуев. – Старые лавки, несмотря на их качественную сборку, были предназначены для концертов. Ведь храм, отреставрированный советскими властями, был задуман как концертно-выставочный. Сами же его привели в негодность и потом восстановили. Эти старые лавки стилизованные в готике красивые. Но в плане молитвы — ужасны. Совершенно не удобные. Люди часто выходя в проход, встают на колени.

Новые лавки производят в Ивановской области. Для обновления интерьера был составлен даже специальный проект, чтобы новая мебель соответствовала цветовой гамме, в которой выполнены киоты икон. Менять лавки будут постепенно, сначала в одной половине зала, потом в другой. К слову, две лавки уже стоят в храме. Они уже опробованы. Каждая будет вмещать шесть человек, а не пять как прежде.

Всего же в католический храм будет закуплено 14 лавок.

Общая стоимость – более 500 тысяч рублей. Половина суммы уже собрана, говорит отец Сергий, осталось найти недостающую часть. Любой желающий может прийти в церковь Пресвятой Девы Марии Святого Розария и помочь адресно – оставить пожертвование на новые лавки. Мебель будет установлена в следующем году. Отец Сергий надеется, что полностью обновить интерьер получится к Пасхе.

Куда денут старые лавки? Так как они сделаны на совесть и выглядят добротно, их пожертвуют в новый католический храм города Рязани, который недавно вернули католикам. Для них такой презент от владимирских верующих будет большим подспорьем.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»