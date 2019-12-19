Кастинг! Съёмки сериала «Угрюм-река» возобновляются в Суздале

Суздаль вновь превратится в киноплощадку. В городе начинается третий этап съёмок нового сериала «Угрюм-река». Над проектом Юрия Мороза по роману Вячеслава Шишкова в городе-музее будут работать с 21 по 23 декабря. Сейчас идет набор актеров массовых сцен. Заявить о себе можно, написав личное сообщение организатору съемок. Также следует прикрепить 3-4 свои фотографии и не забыть сделать пометку «Суздаль». Организаторы уточняют, что ответят всем.

— Нам нужны мужчины, женщины и дети разных возрастов. Так как фильм исторический, предпочтения будут отдаваться людям без современных причесок и стрижек. Нужны мужчины со своими бородами, женщины со своими натуральными волосами и без маникюра, — уточнили организаторы съемочного процесса.

Съемки сериала будут проходить с 21 по 23 декабря.

Те, кому повезет, смогут стать частью масштабного съемочного процесса и увидеть таких звезд отечественного кино, как Александр Балуев, Юлия Пересильд, Александр Горбатов, и многих других.

Новый проект будет состоять из 16 эпизодов. Съемки проходят в Суздале, Екатеринбурге, Москве, Кинешме и Минске. Ранее «Призыв» сообщал, что актеры сериала «Угрюм-река» устроили драку в Суздале. Съемки фильма проходили летом на берегу Каменки.

Ольга Ефремова

Фото группы «Подслушано Суздаль»