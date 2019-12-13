Какие новогодние фильмы снимали во Владимирской области?

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Пять волшебных сказок
Суздаль словно специально создан, чтобы в нем снимать сказки, тем более новогодние. Здесь есть расчудесные теремки, вольные просторы, пушистый снег и стремительные конные птицы-тройки. Кажется, что чудеса сами собой могут происходить в этом удивительном городе. Немудрено, что здесь сняли три новогодние сказки, среди которых один из самых популярных фильмов этого праздника — «Чародеи». Тем не менее дотошные кинематографисты нашли еще пару мест в нашей области, подходящих для создания «сказочных» картин. Даже Тимур Бекмамбетов, создатель самого большого количества новогодних фильмов, не смог обойти наши края стороной.
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«Чародеи» (1982) 0+
Режиссер: Константин Бромберг. В ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Валерий Золотухин, Эмануил Виторган, Михаил Светин, Семен Фарада, Анна Ашимова и др.
Все, о чем мечтает главный герой Иванушка, — это расколдовать свою невесту Аленушку, и он готов ради этого совершать самые немыслимые подвиги. Впервые в жизни он столкнется с практическим волшебством, и ему придется многое познать, прежде чем он научится им пользоваться. Добрая новогодняя музыкальная комедия насквозь пропитана веселым волшебством. Композитор Евгений Крылатов сочинил для него девять замечательных песен на стихи нашего земляка Леонида Дербенева. Одна из них — «Три белых коня» — стала настоящим новогодним «шлягером».
Роль волшебного Китежграда досталась нашему Суздалю. Правда, натурной съемки в фильме оказалось совсем немного, и первое появление Суздальской земли в кадре пришлось уже на вторую серию. А события картины разворачивались в стенах Научного универсального института необыкновенных услуг (НУИНУ). В качестве натуры для этого «фантастического» учреждения было облюбовано здание ресторана ГТК, напоминающее по форме громадную избу под двухскатной крышей, только построенную из стекла и бетона. Для комбинированных съемок был изготовлен макет с добавлением к НУИНУ большего количества этажей. Творческая группа проживала и работала в туркомплексе – идеальный вариант. Некоторые сцены снимались в здании почты, находящейся в центре старинного города, на Красной площади, на территории Покровского монастыря, в других местах.
«Выбор Суздаля в качестве натуры не только идет от деловых посылов, — рассказывал режиссер Константин Бромберг, — но и от сердца, если хотите. Город одновременно близок и к природе, и к истории, и к искусству. Несмотря на то что мы приехали в марте и зима как будто бы ушла, но Суздаль для нас сохранил все оттенки зимы и дал нам возможность все это догнать и снять. В этом тоже сказалось волшебство замечательного города».
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«Серебряное ревю» (1982) 0+
Режиссер: Владимир Гориккер. В ролях: Марина Яковлева, Ольна Битюкова, Игорь Христенко, Евгений Герасимов, Нонна Терентьева, Александр Ширвиндт, Михаил Пуговкин, Юрий Катин-Ярцев и др.
Фантазерка и мечтательница Лена, солистка балета на льду, мечтает поставить сказочный волшебный спектакль. Однажды героиня знакомится с Юрой, таким же мечтателем, как и она сама, и оставляет ему телефон, не назвав своего имени… Зимние натурные съемки для лирической музыкальной комедии проходили в декабре 1981 года.
«Серебряное ревю» — это современная сказка о любви, говорил Владимир Горрикер. — Счастлив, что могу связать изобразительное решение фильма с любимым городом. Мы снова видим знакомые места. Многое порадовало, нашли новые кинематографические точки».
В снежных клубах мимо Никольской деревянной церкви мчалась русская тройка с бубенцами. Рядом по накатанному снегу следовал микроавтобус «рафик» с надписью «Торгреклама» на его красно-белом кузове. Позже этот микроавтобус видели в Музее деревянного зодчества, на территории Спасо-Евфимиева и Покровского монастырей. В роли Деда Мороза, занимавшегося рекламой, суздальчане признали замечательного комедийного актера Михаила Пуговкина. В съемках также принимали участие мастер-наездник Владимирской госконюшни В. Фомин со своей знаменитой тройкой и артист Владимирского драмтеатра И. Арсеньев. Стала шлягером песня из этого фильма «Лед, лед, лед», созданная композитором Евгением Крылатовым и нашим поэтом Леонидом Дербеневым.
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«Волшебный портрет» (1997) 12+
Режиссер: Геннадий Васильев. В ролях: Сергей Шнырев, Ли Гао, Валентина Теличкина, Андрей Мартынов, Владимир Антоник, Наталья Гончарова, Цжангжуанг Чанг, Ирина Безрукова, Сергей Галкин, Ариадна Шенгелая и др.
Иван находит в своей деревне портрет прекрасной китаянки Сяо Цин. Сраженный ее красотой, герой влюбляется, да так сильно, что портрет оживает. Тем временем в деревню приезжает злой колдун, тоже весьма неравнодушный к красоте Сяо Цин. Колдун крадет портрет, и Иван отправляется на поиски любимого образа.
Сказку сочинили китайский и русский народы, по их мотивам режиссер Геннадий Васильев придумал сюжет, в котором два фольклора объединяются в единую историю. Сценарий фильма также он написал. Возникло желание сделать фильм, возвращающий юных и взрослых зрителей к порядочности, доброте и любви, силе и смелости. «Волшебный портрет» — это фильм-сказка о любви, о красивых и добрых человеческих взаимоотношениях.
«То, что происходит в сказке в России, — рассказывал Геннадий Васильев, — мы снимали в Суздале, потому что здесь есть деревянное и каменное зодчество XVI-XVII веков, великолепная природа. Эпизоды, связанные с дикими животными, мы будем снимать на станции Леоново Петушинского района. Ну и в Китае тоже будем снимать в городе Донгуан. Там выбран для съемок дворец богатого мандарина – довольно красочный и очень необычный».
Целый день возили юных влюбленных на белой тройке по самым красивым местам Суздаля: вокруг храмов Покровского монастыря, по заснеженному лугу на фоне Спасо-Евфимиева и Александровского монастырей, по берегу Каменки. Не обошли вниманием кинематографисты и Музей деревянного зодчества.
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«Железнодорожный романс» (2002) 12+
Режиссер: Иван Соловов. В ролях: Егор Бероев, Ольга Будина, Нина Гребешкова, Леонид Куравлёв, Александр Семчев, Ольга Балашова, Алексей Франдетти, Анна Воронова, Алексей Анненков, Владимир Надеин и другие.
Новогодняя комедийная мелодрама. Бомж и лжежелезнодорожник Алексей (Егор Бероев), ставший таковым в силу любовных обстоятельств, угнал пассажирский вагон и шесть лет путешествовал по стране, используя его в корыстных целях. Однажды на станции, где поезд сделал остановку, в его нелегальный вагон попала его возлюбленная Вера (Ольга Будина), ничего не знающая о своем тайном поклоннике. При этом билет и выброшенный «проводником» пакет с ужином остались на железнодорожной платформе города Александрова…
Пусть этот фильм многим покажется нереальным, но его и стоит воспринимать как рождественскую сказку. Суть его в том, что очень важно верить в лучшее, сохранять положительный настрой, не сдаваться, и тогда обязательно свершится чудо! В герое Егора Бероева удивительно сочетаются доброта и мужественность, а Ольга Будина – сама женственность, загадка. Недаром герой Бероева говорит, что она для него как инопланетянка. А мы, жители области, порадуемся, что счастье их сложилось и не без нашего участия.
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«Ёлки Последние» (2018) 6+
Режиссеры: Тимур Бекмамбетов, Егор Баранов, Анна Пармас. В главных ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Юлия Александрова, Даниил Вахрушев, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева, Данила Козловский, Евгений Сангаджиев и др.
«Ёлки Последние» станут самыми трогательными, добрыми и волшебными из всех, потому что любимые герои будут прощаться со зрителями. В киноальманах войдет пять новогодних историй. В новелле «Сосны» миллениал поможет своему брутальному отчиму дяде Юре сделать предложение руки и сердца. В «Братьях» неразлучные друзья Боря и Женя вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск. Лыжник и сноубордист перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле «Ресторан быстрого знакомства». «Вокзал на троих» расскажет историю о простой девушке из Воронежа, отправившейся в погоню за своим счастьем — столичным актером Комаровским, а в новелле «Вредный дедушка» Снегурочка поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку.
Известный режиссер Тимур Бекмамбетов снял часть сцен для новой комедии «Елки-7» в старой школе деревни Уляхино Гусь-Хрустального района. Съемочной группе, видимо, понравился стиль этой школы, что она одноэтажная, деревянная. На четыре дня съемок детей перевели в начальную школу по соседству. Согласно объявлению на сайте администрации Гусь-Хрустального района, для массовки набирали детей 7-10 лет, школьников 11-12 лет, девушек и парней 15-25 лет, женщин и мужчин 35-60 лет, мужчин 50 лет и старше.
Гусевчане с нетерпением ждут выхода нового новогоднего фильма Бекмамбетова, чтобы увидеть своих земляков и родные места. Картина появится в прокате традиционно накануне Нового года — 27 декабря.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: ampravda.ru
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