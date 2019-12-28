Как выбрать безопасный фейерверк к Новому году

До Нового года осталось всего четыре дня. В магазинах — настоящий ажиотаж. Очереди и в отделах с пиротехническими изделиями. Как правильно выбрать фейерверк, на что стоит обращать внимание и где можно будет его запустить, расскажем прямо сейчас.

Где покупать фейерверк

Пиротехнические изделия относятся к товарам повышенной опасности для окружающих. Их продажа возможна только в специализированных торговых точках. Покупатель имеет право потребовать у продавца консультацию и всю необходимую информацию о товаре.

— Опасно покупать пиротехнические изделия в местах несанкционированной торговли в связи с тем, что никто не может гарантировать качество и безопасность такой продукции, — напоминают специалисты Роспотребнадзора.

На что обратить внимание

При покупке фейерверков необходимо обратить внимание на внешний вид и оформление изделий. Если коробка деформирована, то новогодний салют брать не стоит. Дальше изучаем упаковку.

В открытом доступе должна быть информация о сроке годности, рекомендации по хранению и утилизации, а также адрес и телефон производителя.

Инструкция должна содержать информацию о назначении, классе опасности и радиусе опасной зоны.

Правила пользования

Чтобы праздник не закончился на больничной койке, не стоит пренебрегать правилами безопасности. Прежде чем запускать фейерверк в небо, запоминаем:

нельзя применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;

нельзя запускать салюты с рук, использовать пиротехнические средства, если в опасной зоне находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, электрические провода;

нельзя использовать изделия с истёкшим сроком годности и с видимыми повреждениями корпуса или фитиля;

нельзя запускать салюты с балконов и лоджий;

нельзя приводить в действие пиротехнические изделия детям;

нельзя сушить намокшие изделия на отопительных приборах (обогревателях и батареях);

нельзя использовать самодельные изделия.

Где можно запускать фейерверк

Если вы приобрели летящие вверх ракеты, римские свечи, наборы салютов или фестивальные шары, то запускать их можно только на специально оборудованных площадках. В области под новогодние салюты будет выделено 49 мест. Одновременно они могут принять 14 тысяч человек. Во Владимире пиротехнические изделия официально можно запускать в небо в четырех точках:

в Ленинском районе — поле за гипермаркетом «Лента»;

в Октябрьском районе — площадка (пляж) в районе затона на реке Клязьма;

во Фрунзенском районе — поле за перекрестком улиц Куйбышева и Безыменского;

в парке культуры и отдыха «Загородный» на территории стадиона «Прометей».

Во дворах жилых домов допустимы лишь петарды и хлопушки. Но и здесь стоит соблюдать меры безопасности. Пиротехнические средства могут привести к пожару. Поэтому пользоваться ими нельзя рядом с окнами, машинами, деревьями и линиями электропередач.

Пять классов опасности пиротехнических изделий

Все пиротехнические изделия имеют V классов опасности:

I класс – бенгальские огни и хлопушки (радиус опасной зоны до 0,5 метра);

II класс – наземные фейерверки и петарды (до 5 метров);

III класс – пиротехнические ракеты и салюты (до 30 метров);

IV и V классы — профессиональная пиротехника (от 30 метров).

Изделия I класса можно использовать в помещениях, II и III классов – только на улице. Для запуска профессиональной пиротехники требуется специальное разрешение и лицензия на запуск.

Как подготовить площадку для запуска фейерверков

Прежде чем запускать в небо праздничный салют, нужно подготовить площадку. Специалисты советуют укрепить коробку снегом (если он будет) или камнями, чтобы она не опрокинулась и не была направлена на людей. После того как фитиль зажегся, надо отойти от пиротехнического изделия минимум на 10 метров. Не стоит убирать салют сразу после запуска. Минут пять лучше подождать, чтобы нечаянным образом не сработал заряд, который не вылетел вместе со всеми.

МЧС проверили места продажи пиротехнических средств

На данный момент сотрудники МЧС проверили все точки продажи пиротехнических средств во Владимире. Нарушений выявлено не было. Но это не значит, что покупатели должны потерять бдительность. Спрашивайте документы на товар, проверяйте качество упаковки. И будьте очень внимательны при запуске фейерверков. Тогда воспоминания о празднике останутся яркими и красочными.

Полина Тарбеева

Заглавное фото: online47.ru