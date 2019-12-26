Как встречали Новый год в дореволюционном Владимире

До Нового года осталось чуть меньше недели. Вовсю гудят предновогодние корпоративы, в самом разгаре детские утренники и представления. Город украшен нарядными елками и светящимися инсталляциям. А в ночь с 31 декабря на 1 января во Владимире намечена большая культурная программа. И только отсутствие снега мешает массовому катанию с гор и забегам на коньках. Вот так широко принято отмечать самый чудесный праздник в году в XXI веке.

А что же было 100 лет назад? Наш народный экскурсовод Татьяна Лысова приглашает нас в путешествие по дореволюционному новогоднему Владимиру. В этом ей помогут старые газеты и городские постройки, которые много повидали на своем веку. Смотрим новый (самый праздничный и чудесный) выпуск программы «Точка на карте».

А для тех, кто любит почитать, мы приводим полный текст программы.

Соборная площадь

Общегородской красавицы-ёлки в те годы здесь не было. И концертов под Новый год не устраивали, и каток не заливали. Просто делали горки для катания на санках. А в «Липках» стояли чугунные печки, возле которых грелся замерзший, но счастливый народ.

Дворянский дом (Дом офицеров)

Высшее общество Владимира отмечало Новый год балами и маскарадами в здании Дворянского собрания. Из Москвы приглашали музыкантов Императорских театров, из столицы доставлялись фрукты, конфекты, чай и чайная сервировка, мороженое. У местных купцов покупалось 4 пуда свечей на каждый бал.

Объявления давались в московских и местных газетах, визитерные билеты продавались по 300, а на хоры по 100 рублей за штуку. Причем, например, бутылка красного вина в лавке стоила 30 копеек, за эти же деньги можно было купить полкилограмма шоколадных конфет. А заработная плата фельдшера составляла 250 рублей, учителя — 360-540 рублей в год, пожарного — 660 рублей. То есть посещение бала было удовольствие дорогое и для многих малодоступное удовольствие.

А посмотреть было на что. Городская газета писала, что «Великолепие отделки Дворянской залы, освещение ее, а вместе с тем простота и вкус, с которым убраны прочие комнаты, таковы, что подобный общественный дом едва ли есть в какой-либо губернии. Беломраморная зала ярко освещена богатыми бронзовыми люстрами лучшего вкуса и работы… После того как в залу вошли губернатор и предводитель в сопровождении 200 дам и кавалеров, под звуки «Боже, царя храни», исполняемого на хорах полковыми музыкантами Сибирского уланского полка, был открыт портрет государя чудесной работы Дау, в роскошной раме… И завертелось… Бал шел до 2 часов ночи…»

Городской клуб

Для публики попроще городской клуб устраивал маскарады, которые владимирцы очень любили. На них можно было оставить чопорность и строгость, подшучивать над другими гостями, флиртовать и вообще чувствовать себя свободно.

Маскарады обычно начинались в 9 часов вечера и продолжались до З часов ночи. Маскарадный костюм можно было взять напрокат, их охотно раздавали за определённую плату предприимчивые артисты местного театра. Однако владимирские обыватели проявляли и собственную смекалку.

«Была пара «индейцев», был «Ералаш» — в черном домино с массой приколотых ярлычков… Были традиционные «Снегурочка», «Пастух», «Иван да Марья» и довольно оригинальный «Истребитель папирос» — в костюме из папиросных окурков», — сообщала газеты «Старый владимирец» 11 января 1911 года.

За самые оригинальные наряды жюри из самих участников праздника присуждало призы. «Приз — мужской серебряный портсигар присуждён за костюм «Медведь», а дамский — серебряный ридикюль — за костюм «Франция», — писала всё та же газета. Жаль, что фотокамеры тогда были не в ходу. Очень хотелось бы посмотреть, как выглядел «Истребитель папирос» или дама в костюме «Франция».

Порой на маскарадах случались и непорядки. «Из клуба рискуешь уйти без верхней одежды. На последнем маскараде 1 января у одной дамы пропала шаль, у другой — калоши, у некоторых были вынуты из карманов платки», — сетовал автор заметки.

Городской клуб своего помещения не имел. Летом арендовал роскошную деревянную беседку на Пушкинском бульваре. А зимой — помещения у местных домовладельцев. Например, в доме купца Петровского, где в 1910 году открылся электротеатр «Фурор», потом «Ампир», а потом и наша любимая «Художка».

Центр пропаганды изобразительного искусства (дом купца Философова)

А в доме купца Философова, где сейчас располагается Центр пропаганды изобразительного искусства, верхние этажи занимало офицерское собрание 10-го Малороссийского гренадерского полка. В обычные дни вход гражданским туда был ограничен. А вот на традиционные офицерские балы владимирцы охотно приглашались. Городская газета регулярно публиковала расписание вечеров в офицерском собрании. Например, зимний сезон 1908–1909 годов в офицерском собрании включал музыкально-карточный и танцевальный вечера в декабре; в январе — детский, музыкально-карточный и танцевальный, в феврале музыкально-карточный и танцевальный.

Как писала газета в 1912 году, «в зале Малороссийского офицерского собрания состоялся большой бал. Было много оживления и нарядных дамских туалетов, в затейливости которых дамы стремились перещеголять друг друга».

Для учащихся школ и училищ организовывались елки, как и положено, с хороводами, танцами, инсценировками сказок и, конечно, подарками. Многие из них были благотворительными, то есть устраивались для детей из приютов или наибеднейших семей.

Губернаторский дом (сейчас здесь ВГТРК-Владимир)

«Владимирские губернские ведомости» писали в конце 1899 года: «26 декабря в губернаторском доме была устроена елка для воспитанниц Александринского детского приюта. На этом празднике присутствовали губернатор Цеймерн, вице-губернатор князь Урусов, прокурор окружного суда с семейством и другие члены попечительства приюта.

После того как была зажжена елка, собравшиеся дети весьма стройно пропели тропарь и кондак Рождеству и затем, окружив елку, пели хороводные песни. Около 8 часов вечера началась раздача детям игрушек и сладостей, причем старшие дети получили по летнему шерстяному платку и по шелковой ленте, а младшие – по кукле и мячу. Кроме того, всем детям дано было несколько игр: кубики, серсо и прочия. Каждая из девочек получила по носовому платку, елочной игрушке и по пакету сластей, а 5 воспитанницам, выходящим в июне из приюта, выдано в собственность по 14 аршин ситцу на платье.

В 8.30 елка кончилась, и дети ушли в приют. На устройство елки, а также на нужды приюта пожертвовано почетными членами попечительства 335 рублей. Из них на устройство елки израсходовано 115 рублей, а остальные 220 рублей предназначены на экипировку и выдачу пособий выходящим из приюта воспитанницам».

Народный дом (Театр кукол)

В Народном доме Общество детской помощи устраивало елку для беднейших детей города. За месяц до этого в газете «Старый владимирец» появлялось обращение с просьбой о пожертвованиях как деньгами и лакомствами, так и поношенным платьем. «Часто, кроме билета на елку, детям надо дать кому валенки, кому платок, платье или пальто, так как многим положительно не в чем пойти на елку», — было написано в этом обращении. Та же газета в 1908 году очень подробно описала, как проходят подобные мероприятия.

«Елка поставлена в партере; при входе детям раздают хлеб с колбасой; получив свою долю, дети входят в зал, занимают места. Праздник начинается чтением сказки «Мертвая Царевна» с туманными картинками, выписанными для этого случая из Москвы. Играет полковая музыка и освещается елка электричеством и свечами. Потом танцы вокруг елки по очереди девочек и мальчиков и синематограф под музыку. Веселые возгласы, громкие замечания и смех детей ясно доказывали, что им весело и они довольны.

Под конец раздача сластей, дети получали мешочек с лакомством и книжку (грамотным) или пряник (неграмотным). В мешочке было: 1 крымское яблоко, 7 карамелей, чашка мелких орехов двух сортов, 4 грецких ореха и 8 пряников двух сортов. Этим и была закончена елка».

Вот такое нехитрое детское счастье. Читая эти строки, невольно начинаешь думать, что мы живем в хорошее, я бы даже сказала, развеселое время. С Новым годом, друзья! С новым счастьем!

Подготовили Татьяна Лысова, Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева