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Как связан Александр Солженицын с Владимирским краем?

11 декабря исполнился бы 101 год известному русскому писателю

11 декабря 1918 года в Кисловодске (ныне Ставропольский край) родился писатель, драматург, публицист, общественный и политический деятель Александр Исаевич Солженицын. Он пережил бедность, войну в чине капитана, тюрьму и ссылку, страшную болезнь, годы признания и годы гонений. Он стал лауреатом Нобелевской премии. На него покушались и травили ядом, но он выжил. Его выдворили из страны, но он все равно вернулся в свою Россию.

Личность и творчество его неоднозначны и до сих пор вызывают яростные споры. У каждой страны, народа, эпохи есть свои философы, свои учителя. Их учения можно критиковать, отвергать или принимать, как руководство к действию. Сама их жизнь, судьба – самый настоящий урок, который мы должны усвоить. Наш регион встретил его как учителя, таковым он в нашей памяти и остался. Владимирскому периоду жизни Солженицына и посвящен этот тест.

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Обсуждение 2

  • Эдуард:
    11.12.2018 в 15:52

    Солженицын приезжал в Кольчугино к Ивану Парамонову, который сидел там же где и Солженицын.

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  • Татьяна Лысова:
    11.12.2018 в 17:06

    Благодарю Вас, Эдуард, за дополнительную информацию!

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