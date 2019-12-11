Как связан Александр Солженицын с Владимирским краем?

11 декабря 1918 года в Кисловодске (ныне Ставропольский край) родился писатель, драматург, публицист, общественный и политический деятель Александр Исаевич Солженицын. Он пережил бедность, войну в чине капитана, тюрьму и ссылку, страшную болезнь, годы признания и годы гонений. Он стал лауреатом Нобелевской премии. На него покушались и травили ядом, но он выжил. Его выдворили из страны, но он все равно вернулся в свою Россию.

Личность и творчество его неоднозначны и до сих пор вызывают яростные споры. У каждой страны, народа, эпохи есть свои философы, свои учителя. Их учения можно критиковать, отвергать или принимать, как руководство к действию. Сама их жизнь, судьба – самый настоящий урок, который мы должны усвоить. Наш регион встретил его как учителя, таковым он в нашей памяти и остался. Владимирскому периоду жизни Солженицына и посвящен этот тест.