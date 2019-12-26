Как получить алименты на ребенка

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После суда – сразу к приставам
Мужчина оставил бывшую жену с детьми без средств к существованию. К сожалению, распространенная ситуация. Первое, что должна сделать женщина, – обратиться в суд на взыскание алиментов, говорят юристы. А следить за выплатой «детских денег» уже будут судебные приставы. В 2019 году было более 13 тысяч исполнительных листов о взыскании денежных сумм с неплательщиков. К концу года их осталось около 5000, а общая сумма долга превысила 450 миллионов рублей.
О том, какие меры приставы используют для взыскания долгов, «Призыву» рассказала Наталья Денисенко, руководитель Управления ФССП России по Владимирской области.
— В текущем году судебные приставы вынесли свыше 5,5 тысячи постановлений и направили их для удержания заработной платы, пенсии и пособий по безработице. Всего удалось взыскать более 95 миллионов рублей задолженности по алиментам, — отмечает Наталья Денисенко.
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Меры воздействия
Против злостных алиментщиков у приставов есть целый арсенал мер. Одна из самых эффективных – ограничение права выезда за границу. В этом году таких запретов было около 5000. Примечательно, что это ограничение значится в каждом втором производстве. Так, один житель Владимирской области сразу оплатил долг в размере 270 тысяч рублей, как только ему ограничили выезд за пределы страны.
Ещё большие суммы выплачиваются, когда мужчин лишают прав на управление транспортным средством. Например, в Собинском районе алиментщик погасил сразу 1,5 миллиона рублей. Другой, житель Кольчугино, выплатил более миллиона рублей. Впрочем, к крайним мерам приставы переходят, даже когда сумма долга превышает 30 тысяч рублей.
В 2019 году было наложено почти 1000 арестов на имущество должников. Общая стоимость изъятого превысила 25 миллионов рублей. Из них автомобилей на сумму в 7,5 миллиона рублей. На жильё – более 13,5 миллиона рублей. А ещё приставы могут взыскать деньги с ценных бумаг и активов, размещённых должником в кредитных организациях.
Кроме того, алиментщиков активно привлекают к уголовной (около 500 человек) и административной ответственности (900 человек). В этом году 15 должников получили реальные сроки. В основном это люди, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности.
Много алиментщиков было объявлено в розыск. В этом году от приставов скрывались 330 человек. Половину из них нашли.
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Среднестатистический портрет алиментщика
По сообщению регионального управления Федеральной службы судебных приставов, 90% всех должников по алиментам – это мужчины. Их средний возраст от 30 до 40 лет. Из них многие не трудоустроены, имеют разовые подработки. Не платят алименты своим детям и женщины, средний возраст которых составляет от 25 до 40 лет.
Но взыскателем может быть не только один из родителей. Если ребенок помещен в спецучреждение, например, в Дом малютки, алименты с родителя будут требовать органы опеки и попечительства. Взыскателями также могут быть и бабушки с дедушками.
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За твердой денежной суммой – в районный суд
В зависимости от вынесенного судебного решения, женщина на одного ребенка может получать ¼ от официальной зарплаты мужа, на двоих детей – 33%. Есть вариант — обозначить «твердую» денежную сумму. По выплате алиментов обычно решение принимает мировой суд. Женщина должна обратиться в свой участок по месту жительства. Например, у мирового суда Ленинского района шесть участков. Узнать, к какому именно вы относитесь, можно на сайте судов Владимира и Владимирской области. Для того чтобы подать заявление на алименты, потребуется свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке либо разводе. Оплачивать госпошлины взыскателям алиментам не придется. Это льготный иск.
Но бывают такие ситуации, когда бороться за финансовую поддержку приходится в вышестоящих инстанциях, а именно в районных судах. Свою историю «Призыву» поведала жительница Владимира Алена Егорова.
Восемь лет назад она родила дочку, будучи в браке. С мужем отношения после этого разладились. Женщина подала на развод. На алименты сначала решила не подавать. С бывшим супругом договорились, что он будет помогать. В итоге, говорит Алена, он платил по 5 тысяч рублей раз в год. Получается меньше пятисот рублей в месяц. Ее терпение лопнуло. Этой осенью Алена обратилась в суд. По судебному решению отец ребенка должен был платить ежемесячно ¼ от своей зарплаты.
— Но он пошел и в 10-дневный срок после решения суда отозвал мой иск об алиментах (ответчики имеют право оспорить иск на алименты в мировом суде. – Прим. авт.). Он мне позвонил и сказал, что от его официальной части одна четверть – это 2800 рублей. Для него это много, его это не устраивает. Мне пришлось обратиться с новым иском уже в районный суд. И теперь я прошу сумму в твердой денежной валюте, жду, когда назначат заседание, — рассказала «Призыву» Алена. – В любом случае будет суд. Я хочу получать на ребенка 10 тысяч, у меня есть подтвержденные документы, что я ежемесячно трачу на неё такую сумму.
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Почему алиментщикам выгоднее приходить "с повинной"
Если мужчина официально не работает или просто скрывается от приставов, его долг по алиментам будет рассчитан по среднероссийской зарплате. И каждые три месяца эта сумма будет проиндексирована. Поэтому те, у кого минимальные оклады, выплачивают своим детям в среднем по 2,5 тысячи рублей в месяц. Это меньше, чем расчет от среднестатистической заработной платы в России.
Наталья Денисенко, руководитель Управления ФССП России по Владимирской области:
— Что касается должников, которые бегают от судебных приставов-исполнителей, хотелось бы разъяснить гражданам, что вряд ли стоит это делать. Если должник не является по вызову к судебному приставу-исполнителю, не предоставляет информацию о своей заработной плате, приходится рассчитывать по среднероссийским показателям. А это, как правило, бывает значительно выше тех доходов, которые он получает.
И впоследствии наступают неблагоприятные последствия в форме принудительных мер исполнения. Поэтому было бы проще, если бы они сами являлись, предоставляли необходимую информацию. И удержание происходило бы в том размере, как полагается.
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Как быстро женщина может получить алименты
Скорость исполнения судебного решения зависит от должника. Сначала судебные приставы устанавливают его адрес, место работы. Если с этим всё в порядке, то незамедлительно отправляется документ об удержании заработной платы алиментщика. Поэтому при официальном трудоустройстве первые выплаты по алиментам могут поступить в течение месяца. Если же место нахождения должника неизвестно, тогда его разыскивают и устанавливают источники дохода. А на это могут уйти годы. Приставы предупреждают: в случае, когда должник будет передавать деньги напрямую, наличными, взыскатель должен предоставить им расписку о погашенной сумме.
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Что делать, если…
Задать все вопросы, касающиеся алиментов, можно районным приставам, говорит Наталья Денисенко. Во Владимире это Ленинский, Фрунзенский и Октябрьский отделы. Они находятся в здании главного управления на ул. Горького, 2а. Всего же во Владимирской области сейчас открыто 18 территориальных отделов судебных приставов.
Судебные приставы пояснили «Призыву», что, например, у исполнительных листов нет срока давности, алименты будут взыскиваться до тех пор, пока их не отзовет истец. И такие факты нередки. Кстати, взыскивать алименты можно даже находясь в браке. А в случае, если должник умирает, женщине выплачиваются пособия по потере кормильца, а процесс по взысканию алиментов прекращается.
Татьяна Данилова
Фото «Призыва»
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