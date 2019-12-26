Как получить алименты на ребенка

В зависимости от вынесенного судебного решения, женщина на одного ребенка может получать ¼ от официальной зарплаты мужа, на двоих детей – 33%. Есть вариант — обозначить «твердую» денежную сумму. По выплате алиментов обычно решение принимает мировой суд. Женщина должна обратиться в свой участок по месту жительства. Например, у мирового суда Ленинского района шесть участков. Узнать, к какому именно вы относитесь, можно на сайте судов Владимира и Владимирской области. Для того чтобы подать заявление на алименты, потребуется свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке либо разводе. Оплачивать госпошлины взыскателям алиментам не придется. Это льготный иск.

Но бывают такие ситуации, когда бороться за финансовую поддержку приходится в вышестоящих инстанциях, а именно в районных судах. Свою историю «Призыву» поведала жительница Владимира Алена Егорова.

Восемь лет назад она родила дочку, будучи в браке. С мужем отношения после этого разладились. Женщина подала на развод. На алименты сначала решила не подавать. С бывшим супругом договорились, что он будет помогать. В итоге, говорит Алена, он платил по 5 тысяч рублей раз в год. Получается меньше пятисот рублей в месяц. Ее терпение лопнуло. Этой осенью Алена обратилась в суд. По судебному решению отец ребенка должен был платить ежемесячно ¼ от своей зарплаты.

— Но он пошел и в 10-дневный срок после решения суда отозвал мой иск об алиментах (ответчики имеют право оспорить иск на алименты в мировом суде. – Прим. авт.). Он мне позвонил и сказал, что от его официальной части одна четверть – это 2800 рублей. Для него это много, его это не устраивает. Мне пришлось обратиться с новым иском уже в районный суд. И теперь я прошу сумму в твердой денежной валюте, жду, когда назначат заседание, — рассказала «Призыву» Алена. – В любом случае будет суд. Я хочу получать на ребенка 10 тысяч, у меня есть подтвержденные документы, что я ежемесячно трачу на неё такую сумму.