Как получить алименты на ребенка

Инструкция от главного областного пристава

  1. После суда – сразу к приставам

    Мужчина оставил бывшую жену с детьми без средств к существованию. К сожалению, распространенная ситуация. Первое, что должна сделать женщина, – обратиться в суд на взыскание алиментов, говорят юристы. А следить за выплатой «детских денег» уже будут судебные приставы. В 2019 году было более 13 тысяч исполнительных листов о взыскании денежных сумм с неплательщиков. К концу года их осталось около 5000, а общая сумма долга превысила 450 миллионов рублей.

    О том, какие меры приставы используют для взыскания долгов, «Призыву» рассказала Наталья Денисенко, руководитель Управления ФССП России по Владимирской области.

    — В текущем году судебные приставы вынесли свыше 5,5 тысячи постановлений и направили их для удержания заработной платы, пенсии и пособий по безработице. Всего удалось взыскать более 95 миллионов рублей задолженности по алиментам, — отмечает Наталья Денисенко.

  2. Меры воздействия

    Против злостных алиментщиков у приставов есть целый арсенал мер. Одна из самых эффективных – ограничение права выезда за границу. В этом году таких запретов было около 5000. Примечательно, что это ограничение значится в каждом втором производстве. Так, один житель Владимирской области сразу оплатил долг в размере 270 тысяч рублей, как только ему ограничили выезд за пределы страны.

    Ещё большие суммы выплачиваются, когда мужчин лишают прав на управление транспортным средством. Например, в Собинском районе алиментщик погасил сразу 1,5 миллиона рублей. Другой, житель Кольчугино, выплатил более миллиона рублей. Впрочем, к крайним мерам приставы переходят, даже когда сумма долга превышает 30 тысяч рублей.

    В 2019 году было наложено почти 1000 арестов на имущество должников. Общая стоимость изъятого превысила 25 миллионов рублей. Из них автомобилей на сумму в 7,5 миллиона рублей. На жильё – более 13,5 миллиона рублей. А ещё приставы могут взыскать деньги с ценных бумаг и активов, размещённых должником в кредитных организациях.

    Кроме того, алиментщиков активно привлекают к уголовной (около 500 человек) и административной ответственности (900 человек). В этом году 15 должников получили реальные сроки. В основном это люди, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

    Много алиментщиков было объявлено в розыск. В этом году от приставов скрывались 330 человек. Половину из них нашли.

  3. Среднестатистический портрет алиментщика

    По сообщению регионального управления Федеральной службы судебных приставов, 90% всех должников по алиментам – это мужчины. Их средний возраст от 30 до 40 лет. Из них многие не трудоустроены, имеют разовые подработки. Не платят алименты своим детям и женщины, средний возраст которых составляет от 25 до 40 лет.

    Но взыскателем может быть не только один из родителей. Если ребенок помещен в спецучреждение, например, в Дом малютки, алименты с родителя будут требовать органы опеки и попечительства. Взыскателями также могут быть и бабушки с дедушками.

    Фото: rybnoe.ne

  4. За твердой денежной суммой – в районный суд

    В зависимости от вынесенного судебного решения, женщина на одного ребенка может получать ¼ от официальной зарплаты мужа, на двоих детей – 33%. Есть вариант — обозначить «твердую» денежную сумму. По выплате алиментов обычно решение принимает мировой суд. Женщина должна обратиться в свой участок по месту жительства. Например, у мирового суда Ленинского района шесть участков. Узнать, к какому именно вы относитесь, можно на сайте судов Владимира и Владимирской области. Для того чтобы подать заявление на алименты, потребуется свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке либо разводе. Оплачивать госпошлины взыскателям алиментам не придется. Это льготный иск.

    Но бывают такие ситуации, когда бороться за финансовую поддержку приходится в вышестоящих инстанциях, а именно в районных судах. Свою историю «Призыву» поведала жительница Владимира Алена Егорова.

    Фрунзенский районный суд г. Владимира

    Восемь лет назад она родила дочку, будучи в браке. С мужем отношения после этого разладились. Женщина подала на развод. На алименты сначала решила не подавать. С бывшим супругом договорились, что он будет помогать. В итоге, говорит Алена, он платил по 5 тысяч рублей раз в год. Получается меньше пятисот рублей в месяц. Ее терпение лопнуло. Этой осенью Алена обратилась в суд. По судебному решению отец ребенка должен был платить ежемесячно ¼ от своей зарплаты.

    Но он пошел и в 10-дневный срок после решения суда отозвал мой иск об алиментах (ответчики имеют право оспорить иск на алименты в мировом суде.  – Прим. авт.). Он мне позвонил и сказал, что от его официальной части одна четверть – это 2800 рублей. Для него это много, его это не устраивает. Мне пришлось обратиться с новым иском уже в районный суд. И теперь я прошу сумму в твердой денежной валюте, жду, когда назначат заседание,  — рассказала «Призыву» Алена. – В любом случае будет суд. Я хочу получать на ребенка 10 тысяч, у меня есть подтвержденные документы, что я ежемесячно трачу на неё такую сумму.

  5. Почему алиментщикам выгоднее приходить "с повинной"

    Если мужчина официально не работает или просто скрывается от приставов, его долг по алиментам будет рассчитан по среднероссийской зарплате. И каждые три месяца эта сумма будет проиндексирована. Поэтому те, у кого минимальные оклады, выплачивают своим детям в среднем по 2,5 тысячи рублей в месяц. Это меньше, чем расчет от среднестатистической заработной платы в России.

    Наталья Денисенко, руководитель Управления ФССП России по Владимирской области:

    — Что касается должников, которые бегают от судебных приставов-исполнителей, хотелось бы разъяснить гражданам, что вряд ли стоит это делать. Если должник не является по вызову к судебному приставу-исполнителю, не предоставляет информацию о своей заработной плате, приходится рассчитывать по среднероссийским показателям. А это, как правило, бывает значительно выше тех доходов, которые он получает.

    И впоследствии наступают неблагоприятные последствия в форме принудительных мер исполнения. Поэтому было бы проще, если бы они сами являлись, предоставляли необходимую информацию. И удержание происходило бы в том размере, как полагается.

  6. Как быстро женщина может получить алименты

    Скорость исполнения судебного решения зависит от должника. Сначала судебные приставы устанавливают его адрес, место работы. Если с этим всё в порядке, то незамедлительно отправляется документ об удержании заработной платы алиментщика. Поэтому при официальном трудоустройстве первые выплаты по алиментам могут поступить в течение месяца. Если же место нахождения должника неизвестно, тогда его разыскивают и устанавливают источники дохода. А на это могут уйти годы.  Приставы предупреждают: в случае, когда должник будет передавать деньги напрямую, наличными, взыскатель должен предоставить им расписку о погашенной сумме.

  7. Что делать, если…

    Задать все вопросы, касающиеся алиментов, можно районным приставам, говорит Наталья Денисенко. Во Владимире это Ленинский, Фрунзенский и Октябрьский отделы. Они находятся в здании главного управления на ул. Горького, 2а. Всего же во Владимирской области сейчас открыто 18 территориальных отделов судебных приставов.

    Фото: yandex.az

    Судебные приставы пояснили «Призыву», что, например, у исполнительных листов нет срока давности, алименты будут взыскиваться до тех пор, пока их не отзовет истец. И такие факты нередки. Кстати, взыскивать алименты можно даже находясь в браке. А в случае, если должник умирает, женщине выплачиваются пособия по потере кормильца, а процесс по взысканию алиментов прекращается.

    Татьяна Данилова

    Фото «Призыва»
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