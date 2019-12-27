Как погасить кредит за счет нового кредита?

Возьмите новый кредит на погашения старого. Странный совет, правда? С такой схемой можно и в долговой яме оказаться.

Все правильно, оформление нового займа для погашения старого – плохая идея. Но всегда есть исключение из правил. В данном случае исключение – это рефинансирование. Если на рынке появились более выгодные предложения, чем в момент оформления старого кредита, можно рассчитать кредит на сайте Ru.myfin.by и понять, обойдется ли он дешевле по ежемесячным платежам и по общей переплате или нет.

Что такое рефинансирование?

Рефинансирование, или перекредитование – это кредит, который берется для погашения старого долга на более удачных условиях. Выгодные условия – это:

· в первую очередь более низкая процентная ставка. Есть смысл ввязываться в новые долговые обязательства, если разница в процентах – как минимум 2 пункта;

· более длительный срок возврата. Если нужно снизить ежемесячную кредитную нагрузку, то можно прибегнуть к такому способу. При этом учитывайте, что общая переплата возрастет.

Мы ответим на самые популярные вопросы о рефинансировании кредитов, чтобы после прочтения статьи сразу стало понятно, стоит ли действовать или лучше оставить старый кредит.

Можно ли рефинансировать кредит другого банка?

Рефинансирование кредита другого банка – наиболее распространенный вариант. Реже встречаются случаи, когда сам кредитор предлагает клиенту оформить новый договор с другими условиями.

Есть еще такое понятие, как реструктуризация. Это изменение условий договора по просьбе клиента на более лояльные. То есть можно обратиться в банк с заявлением о снижении ставки и указать причину обращения (временное трудное финансовое положение, желание стать клиентом другого банка из-за невыгодных текущих условий и т.д.).

Можно ли рефинансировать несколько кредитов?

Да, можно объединить до 5 кредитов в один. Таким образом можно не только получить финансовую выгоду из-за разницы в ставке, но и упростить процедуру оплаты долга (один платеж вместо пяти в разные даты).

Как провести процедуру рефинансирования?

Алгоритм действий таков:

1. Заполнение и отправка заявок в кредитные организации, которые предлагают рефинансирование. Обратите внимание, что банки помогают в перекредитовании только «порядочным» клиентам – платежеспособным и с хорошей кредитной историей. Важно, какая сумма долга осталась. Если она небольшая, то банк может отказать в кредите.

2. Если банк подтвердил заявку, то нужно подготовить и предоставить документы – паспорт, справку о зарплате, документы, рассказывающие о денежном остатке долга.

3. Следующий этап – подписание нового кредитного договора.

4. После этого банк самостоятельно погашает долг безналичным платежом. Проблем с досрочным погашением быть не должно: по законодательству процедура проходит без штрафных санкций.

Где искать варианты рефинансирования?

В России в 2019 году наблюдается повышение спроса на рефинансирование. Потому что с 2015 года ставки на кредиты начали постепенно падать. Спрос породил предложение – практически каждый банк добавляет в кредитную линейку продукт для рефинансирования.

Поэтому нужно сравнить, в каких кредитных организациях наиболее благоприятные условия и подходящие требования к клиентам, и выбрать подходящую организацию. Можно изучать информацию на официальных сайтах банков. Или пользоваться помощью порталов, которые собирают сливки со всех кредитных организаций города и предоставляют подробную сравнительную таблицу лучших предложений.