К Рождественской ярмарке на Георгиевской установят елку и туалет

Рождественская ярмарка в этом году переселяется на пешеходную улицу Владимира. На Георгиевской будет в сто раз интереснее, чем на Соборной, уверяет мэрия: компактно, уютно, отличные виды со смотровых в сторону Клязьмы и со Спасского холма. Главным отличием, отдельно подчеркивают чиновники, станет бесплатный стационарный туалет. На Георгиевскую привезут ель в окружении световых гирлянд, которая традиционно стояла в фонтане в парке «Липки». Прописку здесь получат и детские карусели.

Наталья Литвинова, заместитель начальника управления культуры администрации г. Владимира:

Американских горок, конечно, не будет. Лошадки в светящихся манежах. Такая карусель обязательно будет.

Будут обязательно сытные ряды с полюбившейся продукцией, с вкусными напитками, горячительными, в хорошем смысле этого слова. Сбитни, шашлыки, грили открытые.

Будут места, где посидеть в тепле. Есть возможность открытого ресторанного дворика. Можно будет вкусно покушать и занять себя.

На пешеходной Георгиевской поставят подиум для выступления, организуют фотозону. Поместятся все 21 шале, которые стояли раньше на Соборной площади и в прилегающих парках. Еще четыре домика традиционно установят на площади Победы.

Новогоднее украшение пешеходной улицы еще не завершено.

Помимо традиционных снеговиков и гирлянд на Спасской хотят поставить букет из одуванчиков — шесть цветков с зеленым светящимся стеблем и белой «головой» фонаря. Рождественская ярмарка будет работать с 28 декабря по 8 января с 11 утра до 10 вечера. Исключение составляет 31 декабря.

Как «Призыв» сообщал ранее, владимирские ДК и театры готовят интересную детскую новогоднюю программу. Будут спектакли, викторины с подарками и, конечно, хоровод у елки.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»