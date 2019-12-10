Из-за гололедицы отделение травматологии бьет рекорды

Температурные качели проверяют жителей Владимирской области на устойчивость. Днем на улице плюс, ночью подмораживает. В результате, дороги превращаются в каток. Гололедица уже отправила на больничную койку десятки человек. За последние три дня в отделение травматологии БСП обратилось больше 350 владимирцев. Только накануне медики приняли 123 пациента. Врачи говорят, это в три раза больше, чем обычно.

— Сейчас мы уже можем говорить о настоящих рекордах. Сами в шоке от того, сколько к нам обращается людей в эти дни, — рассказал «Призыву» заведующий отделением травматологии БСП Сергей Козлов, — Но у нас вариантов нет, всех принимаем, оказываем помощь. Большинство, конечно, с растяжениями и ушибами. Это те люди, которые поскользнулись и упали.

Чтобы принять всех пострадавших, медикам приходится работать без перерыва.

Но очереди все равно бывают. Накануне к врачам пришлось обратиться жительнице Владимира Ольге Николаевне. Она не успела выйти из дома, как оказалась на льду. В результате — разбит нос, под глазами синяки.

— До конца не могу понять, как там получилось — вроде падала вбок, а в итоге пострадал нос. Дальше помню плохо. Крови было много, прохожие, кстати, помощи не предлагали. Я дошла до дома, легла. Муж решил вызвать «скорую», так как в травмпункт я ехать не могла, потому что сильно кружилась голова, — говорит Ольга Николаевна, — «Скорая» не ехала два часа, мне стало лучше, и я отказалась от вызова. В итоге вечером съездила в травмпункт сама, там мне помочь не смогли и отправили к дежурному ЛОРу. В итоге все обошлось без сотрясений и переломов, но выгляжу я, как элемент асоциальный. На работу не пойду, в магазин тоже. Стыдно…

И таких историй сейчас немало. Что говорить о придомовых территориях, если скользко даже на основных тротуарах. Центральный парк, где гуляет много детей и женщин с колясками, накануне вечером даже отсвечивал — дорожки превратились в лед. Можно было не заливать каток поблизости, а просто выдавать коньки посетителям парка. Сегодня территорию обработали, но все равно скользко.

— Мы в воскресенье ходили на мастер-класс в Дом художника. Там пройти-то немного, но пришлось скользить. Такое ощущение, что если бы ветер подул, мы поехали бы сами собой, — говорит Татьяна, — Я была с двумя детьми, пришлось крепко держать их за руки. Они, правда, рады. Снега в городе нет, то хотя бы лед.

Ситуация в центре внимания и городских властей. Еще на прошлой неделе мэрия обещала назвать имена и фамилии ответственных за каток на дорогах и тротуарах. Согласно информации, размещенной официальном сайте, главы администраций Ленинского, Октябрьского и Фрунзенского районов получили от Андрея Шохина распоряжение немедленно направлять в ТСЖ, ЖСК и ТСН предписания устранить нарушения, выявленные после проверок и жалоб жителей. А в случае, если реакции не последует, в тот же день привлекать должностные и юридические лица к административной ответственности и предавать гласности названия проштрафившихся предприятий и имена их руководителей.

— Мы ежедневно мониторим ситуацию. У нас есть дежурные по городу, которые оперативно докладывают о недостатках в работе ЖКХ. Что можем, убираем, — пояснил «Призыву» представитель пресс-службы администрации города Владимира Игорь Ефремов. — Я думаю в ближайшее время станут известны выводы, которые будут сделаны. Мы свое решение огласим, как и обещали.

Пока же жители города могут сообщать о скользких дорогах самостоятельно. Жаловаться можно по телефону (4922) 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон 8-960-721-49-49.

Ранее «Призыв» сообщал, что синоптики предсказали погодные аномалии в декабре.

Полина Тарбеева

Фото и видео «Призыва»