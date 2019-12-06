Иномарка насмерть сбила пешехода у химзавода

Смертельная авария произошла ранним утром во Владимире. По предварительной информации пресс-службы городского отдела ГИБДД, 75-летняя женщина решила перебежать проезжую часть у химзавода, хотя рядом были наземный и подземный пешеходные переходы. В это время со стороны микрорайона Доброе с горки ехал легковой автомобиль «Hyundai». Водитель не успел затормозить перед неожиданно выбежавшим пешеходом.

Во Владимире произошло 152 наезда на пешеходов. 76 из них — на «зебре».

В момент ДТП на улице было темно и сыро. Видимость была ограничена. В результате аварии от полученных травм пешеход погибла на месте.

Как «Призыв» сообщал ранее, на улице Гагарина пожилую женщину насмерть сбил мотоциклист. Она тоже решила перейти дорогу в неположенном месте, хотя поблизости были пешеходные переходы.

Анна Тумановская

Фото: vladtv.ru