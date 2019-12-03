Именинник чуть не зарезал друга из-за 500 рублей

День рождения 18-летнего жителя Кольчугино закончился поножовщиной. Подвыпивший именинник вдруг потребовал от своего 17-летнего приятеля вернуть долг – 500 рублей, которые тот когда-то занимал. В ходе словесной перепалки он схватил нож и ударил гостя в область селезенки. Парень с трудом добрался до дома. Машина «скорой помощи» доставила пострадавшего в больницу.

Обвиняемый полностью признал вину, объяснив свой поступок действием алкоголя.

Парень намерен принести искренние извинения своему другу и выплатить материальную компенсацию. Пока же обвиняемый находится под стражей. Расследование возбужденного в отношении него уголовного дела завершено и передано прокурору. К семье, где воспитывается пострадавший, привлечено внимание органов системы профилактики, сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что пьющая внучка забила до смерти собственную бабушку.

Ольга Ефремова

Фото: obzor.io