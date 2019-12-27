Игорь Кехтер: истории Суздаля нужен современный формат

Суздаль хорошо вписывается в новогоднюю тематику: тут снимались «Чародеи», сюда приезжают тысячи людей на зимние праздники, здесь захватывающие дух пейзажи с изящными храмами на фоне белых снегов… Но образ города из русской сказки сложился ещё в 70-80-е годы. Прежнее наполнение этого мирового бренда уже устарело, хотя всё ещё работает. В туризме процессы инертны, и всё же пристрастия путешествующих меняются. Прежние «фишки», цепляющие людей 40+, не работают для молодёжи. А значит, историю Суздаля, его «легенду» нужно преподносить в новых форматах. И здесь у древнего города есть проблемы. О них в новом проекте «Разговор на двоих» мы побеседовали с вице-президентом Ассоциации малых туристских городов России, известным во Владимирской области предпринимателем Игорем Кехтером.

В этой программе:

00.00 — 02.34 – Почему Женя Лукашин не попал в Суздаль, и может ли Суздаль стать новогодней столицей России?

02.34 — 05.25 – Суздаль становится для туристов транзитным городом: почему это происходит?

05.25 — 06.19 – Ночной Суздаль – новый тренд в привлечении гостей.

06.19 — 07.42 – Кто разрабатывает концепцию развития Суздаля.

07.42 — 09.55 – Турист должен понять, зачем надо ехать в Суздаль. Как ему это объяснить?

09.55 — 11.59 – Подстройка под изменение восприятия туристов.

11.59 — 14.44 – Гастрономическая карта Суздаля. Блюда с «историей»

14.44 — 16.44 – Проще пареной репы? Адаптация старых рецептов к современности.

16.44 — 19.19 — Где попробовать русские национальные напитки.

19.19 — 22.00 – Межрегиональные маршруты увеличат туристический потенциал Суздаля.

22.00 – 23.45 – Событийные праздники. Что появится, что останется.

Фото «Призыва»