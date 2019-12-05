И.о. главного врача ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова» привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело, возбужденное Владимирским УФАС России, в исполняющего обязанности главного врача ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова» (на момент совершения правонарушения).

В марте 2019 года должностным лицом заказчика была утверждена документация на закупку расходного материала (шовный материал) для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Центральная городская больница города Коврова».

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России установил, что в рассматриваемом случае, должностное лицо заказчика утвердило аукционную документацию с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо – и. о. главного врача ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова» (на момент совершения правонарушения) виновным в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей в доход бюджета.