Группы для цыган откроют в новом детском саду

В новый детский сад села Сновицы Суздальского района позовут цыган. Детей — в качестве воспитанников, их матерей – на работу нянечками. Этот вопрос на днях обсудили районные чиновники с представителями цыганской диаспоры. Сдача детского сада на 108 мест запланирована в 1-м квартале 2020 года. Его открытие должно полностью ликвидировать очередь в дошкольные учреждения, говорят местные власти. Здесь будут открыты две ясельные группы для малышей, отдельная — для маленьких цыган, чтобы ребятишкам потом было легче адаптироваться в 1-м классе.

— Это социальное предложение для мамы. У неё второй ребенок, допустим, в 1-м классе учится. Она устала целыми днями с лялькой возиться. Принеси на 2-3 часа, сходи к доктору, обнови свой гардероб, реши хозяйственные вопросы, — говорит Татьяна Срибная, заместитель главы администрации Суздальского района по социальным вопросам. – В общем свободные места для детей будут. И мы хотим открыть группу для цыганских ребятишек. Я думаю, в большинстве, конечно, их водить не будут. Платить нечем. Но мы будем рассматривать вопрос содержания этих ребятишек за счет бюджета. Ведь, как правило, они из многодетных семей. А для этого у нас предусмотрены определенные льготы.

По словам районных чиновников, дошкольное образование поможет детям прийти в сельскую школу уже подготовленными. А чтобы утром ребят приводили в садик из табора, их матерям предложат работать здесь нянечками. Но при условии, что все они пройдут медосмотр.

Надежда Деметр, президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган:

Это не только возможно, они заинтересованы, готовы работать. А то принято говорить, цыгане не работают, не платят налоги. А кто их берет на работу? Целая проблема. Даже на биржу труда не могут встать.

А тут бы и они нашли работу, и дети были бы присмотрены. А то цыгане не отдают детей в детские сады, они приходят неподготовленные в школу.

Полноценно обучаться не могут. Дальше не могут быть конкурентоспособными на рынке труда.

Всё это одно за другое цепляется. А начинать надо с самого первого звена, с детского сада.

Кем ещё могут работать цыгане? По словам главы автономии, мужчины — прекрасные сварщики. Но их не берут на работу, потому что нет документа об профобразовании. Поэтому хорошей поддержкой для цыган стали бы курсы профмастерства. Таким образом, если бы в рабочие профессии вливался кочевой народ, негативного мнения об их образе жизни в обществе становилось бы меньше.

Ранее «Призыв» подробно рассказал о визите Надежды Деметр в школу в Сновицах. Сейчас здесь обучаются 357 детей. Из них 28 ребят – цыганской национальности.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»