Городская дума разместилась в псевдорусском «тереме»

Старое здание городской думы во Владимире нельзя не заметить: оно стоит в самом сердце города, на Соборной площади, недалеко от Успенского собора. Краснокирпичный «терем» с богатой отделкой и угловой высокой башенкой, увенчанной флюгером, сразу бросается в глаза. Городской архитектор Яков Ревякин черпал вдохновение для своего проекта у здания московской думы. В декоре здания использованы древнерусские мотивы: шатры на четырёхскатной крыше, наличники и килевидные арки.

Сначала Владимирская городская дума размещалась в Торговых рядах — в гостином дворе, над проходом. Постройка собственного здания думы по проекту архитектора Ревякина была разрешена 4 августа 1905 года. Красавец-«терем» стал пристройкой к уже существующему зданию городской управы. И сейчас с южной стороны видны стены более старой постройки.

Торжественная закладка пристройки совершена 17 мая 1906 года. И уже через год, 8 июля 1907-го, к 12 часам дня в дом, предназначенный для заседаний Думы, собрались гласные во главе с городским головой Николаем Сомовым и другие приглашенные на торжество почетные гости. После молебна и окропления водой всех помещений нового здания Сомов обратился к присутствующим с речью: «Поздравляю гласных и служащих городского управления с новосельем. Дай бог всем нам совместной, дружной работой послужить на пользу и процветание родного города…»

На строительство нового здания было потрачено около 36 тыс. руб. Кроме городской думы, в нем также находились сиротский суд и Общество взаимного страхования. На первом этаже располагались торговые лавки, арендуемые купцами.

После Октябрьской революции 1917 года власти города находились здесь вплоть до 1948-го, а после тут расположился Дворец пионеров и школьников. С 1978 года здание подлежит охране как памятник архитектуры. Дети наслаждались занятиями в нем до 1985 года, а потом их переселили в новое, более подходящее здание.

За последующие 20 лет неиспользуемое здание городской думы пришло в плачевное состояние. Его начали восстанавливать только в 2000-х годах. После успешного завершения реставрации в 2008-м здесь открылся роскошный Дом дружбы — место для торжественных встреч почётных гостей города и области, церемоний награждения и прочих важных мероприятий.

Татьяна Лысова

Заглавное фото Дмитрия Киреева