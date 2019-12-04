Главный врач Вера Плашкевич уходит из роддома № 2

Кадровые перестановки в медучреждениях Владимирской области продолжают будоражить общественность. Сегодня стало известно, что с поста главного врача роддома № 2 уходит Вера Плашкевич. Она станет заместителем нового управленца ОКБ Игоря Бондаренко.

— Да, к Бондаренко ухожу. Почему решила сменить место работы? Это всегда движение, новые возможности, новый объем работы. Мне кажется, Областная клиническая больница — это двигатель прогресса в медицине. Мне сейчас трудно сказать, какое будет распределение обязанностей, – рассказала «Призыву» Вера Плашкевич, главный врач роддома № 2. — Я ухожу и надеюсь, что мой преемник сейчас перехватит мой флаг, те изменения, которые были проведены, должны укрепиться, и в постоянном режиме использоваться новые технологии.

На место Веры Плашкевич в роддом возвращается Сергей Телегин. Прежде он занимал здесь должность заведующего родильным отделением. Но после увольнения Ирины Кирюхиной, бывшего главного врача роддома № 2, ушел работать в перинатальный центр. Перестановка кадров должна произойти уже на днях.

— Разговор предметный на эту тему состоялся. Все стороны пришли к обоюдному согласию, — подчеркнула Вера Плашкевич. – Конечно, мне очень грустно, к коллективу я уже привыкла. Мы сработались. И здесь уже собрались люди, «заточенные» под моё руководство. И мне с ними комфортно, и им, по-моему, тоже.

Место главврача роддома № 2 займет Сергей Телегин.

Бывший главврач роддома № 2 Ирина Кирюхина, которую весной этой года сменила Плашкевич, озвучила свое мнение о сложившейся ситуации. По словам Ирины Михайловны, теперь сюда готов вернуться прежний персонал, который ушел вслед за ней. А это порядка 50 человек.

— Ей надо было уйти. Вместо 300 родов в месяц при ней было только 80. Я ходила к Мозалеву, просила. Была идея слить два родильных дома: ОКБ и второй. Но нам удалось отстоять наш роддом. Мы его вытащим. Сергей Телегин — это правильное решение. Он всегда оставался вместо меня. Мы его готовили. Он обучен. Я сама, конечно, не вернусь, но ему помогу. Уже сейчас можно сказать, что при нем начнется возвращаться коллектив. 200 человек ушли, в том числе врачи и акушеры, — рассказала «Призыву» Ирина Кирюхина.

Тем временем Вера Плашкевич выразила надежду, что внедренные ею новшества по родовспоможению «не зарастут мхом». А ещё поделилась планами, что теперь есть повод на эти же рельсы поставить родильное отделение ОКБ.

Ранее «Призыв» сообщал, что второй роддом собираются ремонтировать после проверки Роспотребнадзора. На ремонт 2-го этажа будет выделено порядка 4 миллионов рублей.

Татьяна Данилова, Полина Тарбеева

Фото «Призыва»