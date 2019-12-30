Главные политические события 2019 года

Что происходило в кулуарах власти

  1. Мобилизация «варягов» в регион-33

    На начало 2019 года пришлась волна увольнений старых и набора новых кадров в администрации Владимирской области. Руководящие позиции начали занимать приезжие. В итоге кадровых обновлений все посты уровня вице-губернаторов достались людям, ранее не работавшим в нашем регионе. Начальниками отдельных департаментов также стали «варяги». Например, сразу после новогодних праздников, в начале 2019-го, департамент природопользования и охраны окружающей среды возглавил москвич Руслан Баринов (на снимке). Многие из назначенцев не проработали и до конца года.

  2. Отставки в районах

    В феврале губернатор выступил с инициативой отправить в отставку главу администрации Гороховецкого района Алексея Бубелу. Поводом для этого якобы стали факты, установленные управлением по вопросам противодействия коррупции областной администрации. Однако гороховецкие депутаты отказались удовлетворить просьбу главы региона. В отставку Бубела подал сам и позже – уже в июне. А вот глава Вязниковского района Владимир Лопухов (на снимке) по собственной инициативе расстался со своей должностью. В феврале он написал заявление и ушёл.

  3. Тяжба с дорожником

    В начале апреля директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Романенко освободили от должности. Причиной увольнения стали два объявленных выговора. После этого Романенко оспорил увольнение, но, восстановившись в должности по суду, написал заявление «по собственному».

  4. Переход в «Газпром»

    В конце апреля глава администрации Александровского района Игорь Першин решил изменить свою карьеру. Добровольно оставив управление районом, он перешёл на работу в дочернюю фирму газовой корпорации «Газпром Межрегионгаз Владимир».

  5. Бюджетные бодания

    В июле депутаты ЗС взяли под контроль распределение средств территориям. Преодолев вето губернатора, они повторно рассмотрели закон о межбюджетных отношениях во Владимирской области. Согласно нормативному акту администрация не может без участия законодателей выделять деньги городам и селам.

  6. Единый день голосования

    В сентябре прошли выборы в органы местного самоуправления Владимирской области. Особых сюрпризов они не преподнесли. В депутаты больше всего прошло кандидатов от «Единой России». В округе Муром и городе Собинке победили прежние главы – Евгений Рычков и Елена Карпова. Серьёзных нарушений нигде не обнаружено.

  7. Скандал в медицине

    В конце октября начались следственные действия по возбужденному делу, где фигурирует главврач ОКБ Любовь Быкова. Администрация области распространила пресс-релиз, где указала, что ранее контракт с Любовью Быковой был расторгнут. По версии чиновников, их давно не устраивала работа главврача, и они указывали руководству медучреждения на допущенные нарушения.

  8. Ленточки и «КамАЗ»

    В ноябре случилось самое большое достижение года – пуск обхода деревни Бараки. Он строился пять лет. Новая дорога сделала поездку из Владимира в Гусь-Хрустальный более короткой и удобной. Открывали обход с помпой: резали ленточки, а губернатор торил путь на «КамАЗе».

  9. Высокие отставки

    В начале декабря в отставку подала врио первого заместителя губернатора по социальной политике Марина Чекунова. В конце того же месяца покинул должность заместитель губернатора Игорь Моховиков, курировавший внутреннюю политику региона. Под вопросом ещё один заместитель губернатора с приставкой «врио» — Александр Байер. Он находится в отпуске и не комментирует информацию о своём возможном уходе из администрации.

  10. Подготовка к выборам

    Во Владимире начали готовиться к предстоящим выборам в органы местного самоуправления. Пока только финансово. На избирательную кампанию, которая начнётся летом и завершится голосованием в сентябре 2020 года, в бюджете города заложено 22 миллиона рублей.

    Николай Лившиц

    Фото «Призыва»
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