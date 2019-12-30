Главные политические события 2019 года

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Мобилизация «варягов» в регион-33
На начало 2019 года пришлась волна увольнений старых и набора новых кадров в администрации Владимирской области. Руководящие позиции начали занимать приезжие. В итоге кадровых обновлений все посты уровня вице-губернаторов достались людям, ранее не работавшим в нашем регионе. Начальниками отдельных департаментов также стали «варяги». Например, сразу после новогодних праздников, в начале 2019-го, департамент природопользования и охраны окружающей среды возглавил москвич Руслан Баринов (на снимке). Многие из назначенцев не проработали и до конца года.
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Отставки в районах
В феврале губернатор выступил с инициативой отправить в отставку главу администрации Гороховецкого района Алексея Бубелу. Поводом для этого якобы стали факты, установленные управлением по вопросам противодействия коррупции областной администрации. Однако гороховецкие депутаты отказались удовлетворить просьбу главы региона. В отставку Бубела подал сам и позже – уже в июне. А вот глава Вязниковского района Владимир Лопухов (на снимке) по собственной инициативе расстался со своей должностью. В феврале он написал заявление и ушёл.
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Тяжба с дорожником
В начале апреля директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Романенко освободили от должности. Причиной увольнения стали два объявленных выговора. После этого Романенко оспорил увольнение, но, восстановившись в должности по суду, написал заявление «по собственному».
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Переход в «Газпром»
В конце апреля глава администрации Александровского района Игорь Першин решил изменить свою карьеру. Добровольно оставив управление районом, он перешёл на работу в дочернюю фирму газовой корпорации «Газпром Межрегионгаз Владимир».
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Бюджетные бодания
В июле депутаты ЗС взяли под контроль распределение средств территориям. Преодолев вето губернатора, они повторно рассмотрели закон о межбюджетных отношениях во Владимирской области. Согласно нормативному акту администрация не может без участия законодателей выделять деньги городам и селам.
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Единый день голосования
В сентябре прошли выборы в органы местного самоуправления Владимирской области. Особых сюрпризов они не преподнесли. В депутаты больше всего прошло кандидатов от «Единой России». В округе Муром и городе Собинке победили прежние главы – Евгений Рычков и Елена Карпова. Серьёзных нарушений нигде не обнаружено.
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Скандал в медицине
В конце октября начались следственные действия по возбужденному делу, где фигурирует главврач ОКБ Любовь Быкова. Администрация области распространила пресс-релиз, где указала, что ранее контракт с Любовью Быковой был расторгнут. По версии чиновников, их давно не устраивала работа главврача, и они указывали руководству медучреждения на допущенные нарушения.
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Ленточки и «КамАЗ»
В ноябре случилось самое большое достижение года – пуск обхода деревни Бараки. Он строился пять лет. Новая дорога сделала поездку из Владимира в Гусь-Хрустальный более короткой и удобной. Открывали обход с помпой: резали ленточки, а губернатор торил путь на «КамАЗе».
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Высокие отставки
В начале декабря в отставку подала врио первого заместителя губернатора по социальной политике Марина Чекунова. В конце того же месяца покинул должность заместитель губернатора Игорь Моховиков, курировавший внутреннюю политику региона. Под вопросом ещё один заместитель губернатора с приставкой «врио» — Александр Байер. Он находится в отпуске и не комментирует информацию о своём возможном уходе из администрации.
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Подготовка к выборам
Во Владимире начали готовиться к предстоящим выборам в органы местного самоуправления. Пока только финансово. На избирательную кампанию, которая начнётся летом и завершится голосованием в сентябре 2020 года, в бюджете города заложено 22 миллиона рублей.
Николай Лившиц
Фото «Призыва»
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