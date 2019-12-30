Главные политические события 2019 года

В феврале губернатор выступил с инициативой отправить в отставку главу администрации Гороховецкого района Алексея Бубелу. Поводом для этого якобы стали факты, установленные управлением по вопросам противодействия коррупции областной администрации. Однако гороховецкие депутаты отказались удовлетворить просьбу главы региона. В отставку Бубела подал сам и позже – уже в июне. А вот глава Вязниковского района Владимир Лопухов (на снимке) по собственной инициативе расстался со своей должностью. В феврале он написал заявление и ушёл.